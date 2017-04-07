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Аналитик: финансовые рынки испугала напряженность между США и Россией

17:1207.04.2017
(обновлено: 17:13 07.04.2017)
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На фондовой бирже. Архив
© РИА Новости. Илья Питалев
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Цены на нефть подскочили после ракетных ударов США по Сирии. Аналитик фондовых рынков Дмитрий Тратас в эфире радио Sputnik отметил, что рынки так отреагировали на риск эскалации конфликта в регионе, но пока отделались "легким испугом".

На фоне запуска ракет США по военной базе в Сирии цена на нефть марки Brent в пятницу впервые с 7 марта превысила 56 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Рынки акций пошли вниз, японская иена и золото перешли к росту сразу после новости об ударе, но затем цены начали постепенно восстанавливаться.

Сирийские самолеты на территории авиабазы в Сирии, которая подверглась ракетному удару США
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия Вашингтона агрессией против суверенного государства. 

Позицию Кремля выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", – сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что у сирийской армии нет запасов химоружия, что ранее подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

Аналитик фондовых рынков Дмитрий Тратас в эфире радио Sputnik отметил, что финансовые рынки отреагировали не столько на ситуацию в Сирии, сколько на риск эскалации конфликта в регионе.

"Да, первоначально была испуганная реакция рынков, но после все поутихло – нефть и золото немного упали, то есть все постепенно возвращается к своим уровням. И если серьезных действий больше не будет, то можно сказать, что финансовые рынки отделались легким испугом. Хотя реакция их понятна – рынки боятся эскалации в регионе. То есть здесь не сама Сирия страшна, сколько страшна напряженность между Россией и США, а также то, что там замешаны интересы Ирана. Кроме того, Сирия граничит с Ираком, вторым по величине производителем нефти в ОПЕК. И пока есть эскалация, все финансовые рынки будут опасаться ухудшения. До тех пор, пока политики не помирятся, эти опасения будут довлеть на рынке, оказывая влияние на цены", – сказал Дмитрий Тратас.

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