Политолог: то, что сделали американцы в Сирии, не лезет ни в какие ворота

Президент РФ Владимир Путин назвал агрессией ракетный удар США по авиабазе в Сирии. Политолог Кира Сазонова в эфире радио Sputnik отметила, что Вашингтон действовал в обход всем нормам международного права.

В Кремле прокомментировали ракетный удар США по сирийской авиабазе. По мнению президента Владимира Путина, действия Вашингтона являются агрессией против суверенного государства.

Позицию Кремля выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", – сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что у сирийской армии нет запасов химоружия, что ранее подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

В ночь на пятницу США нанесли массированный удар по базе ВВС Сирии, всего было выпущено 59 ракет. Президент США Дональд Трамп назвал действия Вашингтона ответом на применение правительственными войсками химического оружия в провинции Идлиб. В свою очередь, правительственные войска возложили ответственность за химатаку на боевиков и их покровителей.

По мнению доцента РАНХиГС при Президенте России, кандидата юридических наук, политолога Киры Сазоновой, США использовали для ракетного обстрела формальный предлог, действуя в обход нормам международного права.

"Речь идет о формальном предлоге США. Во время предвыборной кампании Трамп всячески открещивался от военной внешнеполитической повестки, говорил, мол, будем договариваться с (президентом Сирии Башаром) Асадом. Теперь встает вопрос: так что же было в провинции Идлиб, как это квалифицировать? Стороны обвиняют друг друга. Эта ситуация может быть решена в формате суда, трибунала. Но то, что сделали американцы, вообще не лезет ни в какие ворота. Если у вас есть некое формальное обоснование, так согласуйте свои действия с Советом Безопасности ООН, получите мандат и действуйте. Но ничего этого сделано не было. Поэтому с позиции международного права, это абсолютный акт агрессии против суверенного государства", – сказала Кира Сазонова в эфире радио Sputnik.

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