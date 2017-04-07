Экс-посол Турции в США: американский удар усилит царящий в Сирии хаос

Ударив по сирийской авиабазе, США одновременно нанесли удар и по процессу урегулирования в Сирии. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал бывший посол Турции в США Фарук Логоглу.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает удар США по сирийской базе и призвал "пресечь возможности для совершения преступлений сирийским режимом, а также юридически наказать виновных". Он также выступил с призывом "как можно быстрее создать переходное правительство без участия Асада".

Мевлют Чавушоглу добавил, что после удара США по сирийской авиабазе он запросил телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.

Бывший посол Турции в США Фарук Логоглу в интервью Sputnik-Турция и в эфире радио Sputnik выразил мнение, что поддержка Анкарой действий США в Сирии является ошибкой. Он также считает, что США, ударив по сирийской авиабазе, одновременно нанесли серьезный удар и по процессу урегулирования в Сирии.

"Американская администрация, которая еще несколько дней назад заявляла о том, что судьбу Асада должен решать сирийский народ, сделала резкий разворот на 180 градусов и предприняла абсолютно враждебный по отношению к Асаду шаг. Этот шаг еще больше усилит хаос, царящий в Сирии. Террористы, в первую очередь, ИГ (террористическая организация запрещена в РФ и ряде других стран – ред.), приобретают силы и получают подпитку именно благодаря политическому вакууму и обстановке нестабильности. И это необходимо учитывать, рассуждая о возможных последствиях ракетного удара Америки. И без того сложная, запутанная ситуация в Сирии в результате этого шага усугубилась до предела. Кроме того, это с большой долей вероятности может означать окончание режима перемирия на сирийской территории. США, ударив по авиабазе в Сирии, одновременно нанесли серьезный удар и по переговорному процессу в Женеве", – сказал Фарук Логоглу.

Бывший посол Турции в США считает ошибочной позицию Анкары, которая выступила в поддержку военного вмешательства США.

"Я считаю, что поддержка Турцией действий США в Сирии является продолжением ошибочной сирийской политики Анкары. Акт агрессии со стороны Америки придаст смелости оппозиционным силам в Сирии и будет способствовать тому, что оппозиция, которая и раньше весьма вяло участвовала в женевском процессе переговоров, окончательно отстранится от него. Учитывая это, я считаю ошибочной позицию Анкары, которая выступила в поддержку военного вмешательства США", – сказал Фарук Логоглу.

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