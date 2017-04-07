Политолог об ударах США по Сирии: Трамп выполнил "программу минимум"

Нанеся ракетный удар по авиабазе сирийской армии, президент США Дональд Трамп пошел на поводу у республиканцев, считает политолог Анатолий Эль-Мюрид. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

США впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики. По имеющейся информации, в результате удара погибли семь человек, самой базе нанесен значительный ущерб. Однако президент США Дональд Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на якобы совершенную 4 апреля властями Сирии атаку на мирных жителей в провинции Идлиб.

При этом, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, США не удосужились доказать сам факт химатаки.

"Не удосужились даже какие-то факты привести, ссылались только на фотографии. Опять спекулировали на фотографиях детей и спекулировали, конечно, на показаниях различных неправительственных организаций, включая всем понятных жуликов из так называемых "Белых касок", которые занимаются инсценировкой различных ситуаций, чтобы потом провоцировать действия против сирийского правительства", – сказал Лавров.

Политолог Анатолий Эль-Мюрид в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американский лидер пошел на поводу у республиканцев.

"Трампу некуда было деваться – с него требовали этот удар, в первую очередь, республиканцы. И требовали нанесения более массированного удара: не только по аэродрому Шайрат, но и по Дамаску, по государственным учреждениям, по штабам, по складам. У Трампа и так очень натянутые отношения со своей партией, поэтому он пошел на компромисс, сделав минимум того, что мог сделать", – сказал Анатолий Эль-Мюрид в эфире радио Sputnik.

По его мнению, пока США не будут наносить новых ударов по сирийским правительственным войскам.

"Скорее всего, американцы больше не будут наносить удары. Трамп свою "программу минимум" выполнил – продемонстрировал то, что счел нужным продемонстрировать. Другой вопрос, что там и другие бомбят: Израиль бомбит "Хизболлу", сами американцы бомбят ИГ*. Поэтому авиаудары в Сирии продолжатся. Но удар "по Асаду", скорее всего, был единичный", – считает политолог.

*Террористическая группировка запрещена в России

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