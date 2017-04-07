Сенатор об ударе США и нападении ИГ* в Сирии: случайностей не бывает

Удар по сирийской авиабазе свидетельствует о координации США с террористами, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад. Сенатор Алексей Кондратьев в эфире радио Sputnik отметил, что в пользу этого говорит и одновременное нападение боевиков ИГ* на сирийскую армию.

Удар крылатыми ракетами США по авиабазе в Сирии является вопиющим нарушением всех международных прав и свидетельствует о координации между Вашингтоном и террористическими группировками "Исламское государство"* и "Джебхат-ан-Нусра"*, заявил РИА Новости посол Сирии в России Рияд Хаддад.

"Американская агрессия против Сирии является агрессией против суверенитета нашей страны. И вопиющим нарушением всех международных прав. Это агрессия демонстрирует, что американцы поддерживают главарей группировок ИГИЛ* и "ан-Нусра"* и свидетельствует о координации между США и этими террористическими группировками. Американские удары являются ответом на недавние успехи сирийской арабской армии", — сказал Хаддад.

По словам дипломата, США нужно было найти предлог для вмешательства и таким предлогом стало использование химического оружия.

"Этот предлог надуманный, поскольку Сирия и ее армия свободна от химического оружия, ведь Сирия присоединилась к ОЗХО, и эта организация подтвердила, что Сирия выполнила все свои обязательства по вывозу химического оружия. Еще раз подтверждаю, что Америка поддерживает террор в регионе, я считаю, что данный удар является прямым вмешательством, без посредников, как это было ранее", – заявил сирийский посол.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев в эфире радио Sputnik отметил, что авиаудар, по сути, не выходит за рамки последних действий США в Сирии.

"Ситуация с нанесением ударов по Сирии в целом не нова. США уже воюют в Сирии в рамках коалиции, применяют авиацию и флот. И сам удар, в общем-то, новостью не стал. США уже наносили удары, в том числе и авиационные по позициям САР, по армии (президента Сирии Башара) Асада. Другой вопрос – что происходит в политическом плане", – сказал Алексей Кондратьев.

По его мнению, американский президент, отдавая приказ об авиаударе, пытался решить свои политические проблемы.

"Еще месяц-полтора назад в конгрессе США звучали призывы объявить импичмент Трампу, проверить его голоса (на выборах). У Трампа на сегодняшний день проблемы с внутренней политикой, и вот этот его шаг по нанесению удара именно ракетами Tomahawk в таком массированном масштабе – это просто попытка воспользоваться ситуацией с недоказанным применением химоружия в угоду "партии ястребов", которые занимают достаточно прочные позиции в конгрессе США. А, соответственно, понравиться всем, стать достаточно весомым человеком в том конгрессе, который достался ему от (Барака) Обамы. Вся эта игра больше на внутреннем рынке. Хотя и сигналы России и Китаю тоже есть – позиция США не изменилась, она будет продолжена, в том числе с использованием силовых инструментов", – отметил сенатор.

Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что боевики террористической группировки "Исламское государство"* напали на позиции сирийской армии на трассе Хомс-Фурклюс-Пальмира одновременно с ракетным ударом США по авиабазе Шайрат.

Алексей Кандратьев не исключает, что между двумя событиями существует взаимосвязь.

"Случайностей не бывает. Точно также после авиаудара американских самолетов в феврале боевики перешли в наступление на наземном пространстве. И сейчас то же самое. Если вспомнить, кто вообще организовал и "Джебхат-ан-Нусра"* и ИГ*, то ничего удивительного в связи США с боевиками мы не увидим. Поэтому, я думаю, где-то на каком-то уровне это было предопределено, боюсь предположить, что согласовано. Так что все вполне ожидаемо", – заключил сенатор.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами с кораблей ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

*Террористическая группировка запрещена в России

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