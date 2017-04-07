Аналитик о "Северном потоке-2": на Польшу и Украину не обратят внимания

Польша не смогла помешать реализации "Северный поток-2", заявили в немецкой компании Wintershall. Аналитик Роман Ткачук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Германия отстоит свою позицию по проекту.

Председатель правления немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен заявил, что Польше не удалось помешать реализации проекта "Северный поток-2".

"Во-первых, мы и другие западные партнеры (по строительству "Северного потока-2" – ред.) работаем над тем, чтобы другим путем поддержать проект финансово. Во-вторых, компания-оператор реализует проект шаг за шагом. Заказ на трубы дан, мощности для прокладки обеспечены. Единственное, чего достигли поляки, было то, что из европейского проекта получился проект лишь только с одним русским партнером", – заявил он в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Мерен отметил, что еще во время "Северного потока-1" Польша опасалась, что из-за трубопровода через Балтийское море она будет зависеть от европейского газового рынка и станет уязвима для шантажа, поскольку газ больше не будет проходить через страну. Однако, по его словам, европейцы должны учитывать собственные интересы.

"Польша и Украина, прежде всего, беспокоятся, что получат меньшие транзитные пошлины. Но мы не можем принимать это во внимание. В основном мы транспортируем газ по самому прямому и выгодному пути из Сибири потребителям в северо-западной Европе. Транспорт газа – это не взнос в укрепление бюджета третьих стран", – сказал он.

Ранее партнеры по строительству "Северного потока-2" – Engie, "Газпром", OMV, Shell, Uniper и Wintershall – подавали уведомления о создании СП немецкому и польскому антимонопольным регуляторам. Германия дала согласие, а Польша высказала возражения.

Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, несмотря на возражения некоторых стран, проект будет реализован.

"Германия занимает сильную позицию, поэтому рано или поздно проект все-таки будет реализован, "Северный поток-2" будет загружен, и это снизит нагрузку на транспортировку газа через Украину, Польшу и ряд других стран. Думаю, страны Восточной Европы будут продолжать и дальше вставлять палки в колеса проекту. Но здесь вопрос – в силе сторон. У Германии, на мой взгляд, более сильная позиция и более сильное влияние в ЕС и в Европе, поэтому она может лоббировать свои интересы. И мы видим на примере высказываний чиновников, что опасения отдельных стран, видимо, во внимание приниматься не будут", – сказал Роман Ткачук.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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