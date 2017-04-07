Мнение: в Киеве попытаются смягчить санкции в отношении "дочек" банков РФ

Блокировка "дочек" российских банков может поставить под угрозу стабильность банковской системы Украины, заявили в Киеве. Экономист Никита Масленников в эфире радио Sputnik выразил мнение, что угроза существует не только для банковской системы.

Министр финансов Украины Александр Данилюк предупредил, что блокирование украинских "дочек" российских банков может поставить под угрозу стабильность всей банковской системы Украины. Об этом министр заявил в эфире украинского телеканала "1+1", сообщает агентство ТСН.

По словам Данилюка, намерения людей, не представляющих власть, заблокировать банки создает большую неопределенность. Нет гарантий, что вслед за банками они не начнут блокировать работу правительственных учреждений или объектов инфрастуктуры, считает министр.

"…Это сигнал о том, что ситуация в стране дестабилизируется. Это негативный сигнал для внешних кредиторов", – отметил Данилюк.

Ранее радикалы из украинской партии "Национальный корпус" сообщили о намерении полностью заблокировать работу российских банков на Украине с 10 апреля.

Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников считает, что блокирование российских банков может нанести серьезный ущерб не только банковской, но и в целом всей финансовой системе Украины.

"Российские банки на Украине – это на сегодняшний день наиболее здоровая часть банковской системы. Соответственно, сбой этой системы или их работы – это серьезная угроза. Потому что может возникнуть кризис вкладчиков, когда вкладчики в массовом объеме начинают снимать свои депозиты. К тому же если это начнется со Сбербанка, то тут же перейдет на ВТБ, тут же перейдет на дочернюю структуру ВЭБа и дальше по эффекту домино… Это классика развития такого рода кризиса, который может передаться импульсами во всю финансовую систему Украины", – сказал Никита Масленников в эфире радио Sputnik.

Он не исключил, что Нацбанк Украины будет пытаться любыми способами добиться ослабления санкций в отношении российских банков, чтобы не потерять инвесторов.

"Зарубежные инвесторы будут крайне внимательно следить за всей этой ситуацией, которая развивается. Ведь непонятен еще в полном объеме и ущерб от блокады Донбасса – это тоже сыграет свою роль. Им важны любые позитивные сигналы. Если будет либо смягчение санкционного режима, либо что-то еще – это сыграет позитивную роль. Мне кажется, тот же Нацбанк Украины будет делать все возможное, чтобы смягчить санкции в отношении "дочек" российских банков. Потому что риск абсолютно очевиден. Сейчас представители регулятора констатируют совершенно очевидные факты", – отметил экономист.

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