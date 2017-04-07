Эксперт о возможной отставке Кличко: Майдан "дожирает" своих вождей

В Киеве начали сбор подписей за отставку Виталия Кличко с поста мэра, сообщают СМИ. Украинский политобозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik назвал такую реакцию киевлян естественной, сравнив нынешнее состояние города с "больной собакой".

Представители территориальной общины Киева начали сбор подписей для досрочного прекращения полномочий Виталия Кличко на посту мэра столицы Украины, сообщают украинские СМИ.

На первом этапе авторам инициативы необходимо собрать 393 тысячи подписей. После чего они смогут направить подписные листы с соответствующим заявлением в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию.

Активисты обвинили Кличко в невыполнении предвыборных обещаний и в отсутствии стратегической перспективы развития украинской столицы. Также они намерены бороться со снижением уровня социальной защищенности киевлян, "катастрофическим состоянием инфраструктуры, хищением бюджетных средств и лоббированием интересов олигархов-застройщиков".

Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 2014 года. На внеочередных выборах он получил 56,7% голосов избирателей.

Украинский политический обозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik прокомментировал инициативу активистов.

"Кличко занимался исключительно разрушением города, допуская весь этот архитектурно-исторический беспредел, который привел Киев в то плачевное состояние, в котором он находится сейчас. Столица Украины при новой власти напоминает больную собаку, с которой сходит шерсть, обнажая кожу. Город "линяет" от былой красоты, величия, уюта, комфорта. Поэтому это естественная реакция горожан – не видеть такого мэра. Асфальт с городских улиц сошел вместе со снегом. Люди хотят, чтобы вместе с ними ушел и Виталий Кличко", – сказал Владимир Скачко.

Вместе с тем, считает он, есть и политическая причина возможной отставки Кличко.

"Революция дожирает своих вождей. Виталий Кличко – из триады Майдана, которая осуществила государственный переворот. Олега Тягнибока не допустили в высокую политику, прокатив на выборах 2014 года. Затем отправили в отставку Арсения Яценюка. Вот сейчас – третья "голова" уходит. Его партия "Удар" вошла в "Блок Петра Порошенко", а теперь она выходит оттуда в знак несогласия. То есть, образно говоря, крыса первая почувствовала, что в трюме течь и попыталась смыться с корабля; капитан это засек и решил ее убрать раньше", – отметил украинский обозреватель.

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