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Депутат ГД: удар США по сирийской авиабазе – прямая помощь ИГ*

09:2907.04.2017
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Удар США по базе в Сирии
© Фото: U.S. Navy/ Ford Williams
США впервые с начала конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики. Депутат ГД Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что переход США на военные меры может привести к непредсказуемым последствиям.

По официальной информации Пентагона, удар нанесли по авиабазе Шайрат ВВС Сирии в 4.40 по местному времени (3.40 мск) из акватории Средиземного моря с эсминцев Ross и Porter. Было выпущено 59 крылатых ракет Tomahawk. Этот удар США наносили самостоятельно, без участия союзников. Кроме того, в Пентагоне утверждают, что пытались "минимизировать риск для персонала базы", в том числе для российских военных, которые там находились. В ведомстве сообщили, что перед ударом поставили в известность российских военных по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии.

Президент США Дональд Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на якобы совершенную 4 апреля властями Сирии атаку на мирных жителей в Идлибе. Инцидент уже расследуют ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали выводов о возможных виновниках произошедшего.

Заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин убежден, что переход США на военные меры в отношении сирийской армии – это прямая поддержка террористов "Исламского государства"*.

"Думаю, что проект резолюции СБ ООН, которую пытались внести западные страны, в том числе США, по прямому обвинению в нанесении химической атаки по мирным гражданам со стороны якобы сирийской армии и России и сегодняшние события – это звенья одной цепи. Убежден, что сегодня ИГ* для США – это инструмент для достижения геополитических целей, и сегодня это видно более наглядно. Они наносят удары по базе тех сил, которые реально борются с терроризмом. Думаю, что Россия внесет в СБ ООН предложение о разбирательстве по данному вопросу", —  сказал Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, такие действия США могут привести к непредсказуемым последствиям.

"Очередной удар может привести к непредсказуемым последствиям. Потому что это уже прямая угроза национальной безопасности нашей страны будет прослеживаться. Быть наблюдателями подобных событий мы не можем. То, что мы не останемся в стороне, это очевидно", — отметил депутат.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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