Эксперт: у стран Латинской Америки большой интерес к нашей технике ПВО

На выставке LAAD-2017 в Бразилии потенциальные заказчики проявляют интерес к закупкам самой разнообразной российской военной техники. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что этот интерес вполне понятен.

Потенциальные заказчики российской военной техники и оружия выстроились в очереди в переговорные комнаты стенда РФ на Международной выставке вооружения и военной техники LAAD-2017 в Бразилии, заявил журналистам заместитель гендиректора ФСВТС Анатолий Пунчук, возглавляющий российскую делегацию на выставке.

"Хотя итоги выставки подводить пока рано, могу сказать, что наши переговорные комнаты на LAAD-2017 постоянно заполнены, практически очереди стоят, потому что идет очень хороший, интенсивный диалог не только с представителями латиноамериканского региона, но и ряда африканских стран", – отметил Пунчук.

В частности, по его словам, страны Латинской Америки заинтересованы в закупке российских бронеавтомобилей "Тигр" и "Медведь", планируется заключение соответствующих контрактов. Также, как сообщалось, потенциальные заказчики проявили интерес к российскому самолету-амфибии Бе-200, учебно-боевому самолету Як-130 и новейшему Як-152, легкому многофункциональному истребителю МиГ-35 и другой представленной на выставке российской технике.

Выставка вооружений и военной техники LAAD-2017 проходит с 4 по 7 апреля в Рио-де-Жанейро.

Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik напомнил, что страны региона уже хорошо знакомы с российской боевой техникой.

"Наши взаимоотношения со странами Латинской Америки складывались исторически, мы поддерживали их во времена Советского Союза, поставляли туда вооружения. Крупнейшим потребителем нашего вооружения была Куба, а также Никарагуа, Сальвадор, другие страны, которые боролись с экспансией США. В "лихие 90-е" мы были вынуждены оттуда уйти, но не полностью. И одним из крупнейших потребителей нашего вооружения была Венесуэла, в которую с 2001 по 2009 было поставлено вооружений на $14,5 млрд. А в 2013 портфель заказов расценивался в сумму $11 млрд. Можно говорить, что мы полностью перевооружили эту страну, и другие страны, смотря на нее, также заинтересованы в поставках качественного и доступного по цене оружия", – сказал Алексей Леонков.

По мнению эксперта, интерес в регионе к такой российской военной технике, как, например, бронеавтомобили "Тигр", вполне понятен.

"Это колесные БТР, которые отвечают современным требованиям защиты от стрелкового осколочного вооружения, а также имеют развитую противоминную защиту. Помимо этого, на этих БТР могут быть установлены различные модули. То есть, на крыше могут быть смонтированы необитаемые боевые модули, вооруженные крупнокалиберными пулеметами, либо крупнокалиберной пушкой, например, 33-мм автоматической пушкой. Внутри экипаж бронеавтомобиля также защищен и позволяет размещать от семи до десяти десантников. По проходимости техника достаточно развита, ее испытывали в различных условиях бездорожья, имея шины с подкачкой и независимую раму. Она проходит по любым участкам местности, что не может не быть привлекательно для стран Латинской Америки, где имеется сельва, джунгли. Для них эта техника интересна. Помимо того, эта техника водоплавающая. И эта техника многофункциональна. На базе "Тигра" может устанавливаться противотанковый комплекс "Корнет", то есть эта техника может бороться и с танками", – рассказал Алексей Леонков.

По словам эксперта, номенклатура поставляемой в страны Латинской Америки российской военной техники постоянно расширяется.

"Если мы посмотрим исторически, то в эти страны поставлялась различная техника, не только БТР. Поставлялись танки Т-72, БМП-3М, поставлялись системы залпового огня "Град", системы ПЗРК, такие как "Игла-С", были поставки вертолетов Ми-17, Ми-35. Для Никарагуа сейчас, например, строятся малые ракетные катера проекта "Молния" и катера береговой охраны "Мираж". Интерес достаточно большой к нашей технике ПВО, к ракетной системе "Тор-М2КМ" – это такая универсальная система, которая ставится на любую платформу, можно даже на полуприцеп ее поставить. По своей эффективности эта техника не имеет аналогов. Она может отстреливать сразу четыре цели, в том числе, если техника движется, то есть сам комплекс движется на скоростях 25 км в час", – сказал Алексей Леонков.

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