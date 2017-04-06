Мнение: "безвиз" для Киева – поход на Запад, а для ЕС – "морковка для осла"

Европарламент одобрил отмену виз для Украины, решение еще должен одобрить Совет ЕС. Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что пока преждевременно говорить о том, что это станет взаимовыгодным соглашением.

Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в четверг большинством голосов одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для окончательного введения безвизового режима решение еще должен одобрить Совет ЕС.

МИД Украины рассчитывает, что Евросоюз завершит все необходимые процедуры в течение двух месяцев, а уже летом украинцы смогут ездить в страны Европы без виз.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства – не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

Вместе с тем, в марте вступил в силу механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.

Политолог Денис Денисов считает, что принятое ЕП решение для большинства украинцев является символическим.

"Как мы знаем, на подобных лозунгах (о "безвизе") избирался еще Петр Порошенко на должность президента. Другое дело, что за это время многое поменялось. И надо отметить, что данное решение – символическое, лозунговое, которое никаким образом не отразится на подавляющем большинстве жителей Украины. Вообще данное решение находится на повестке информационной, но не в прикладном аспекте для граждан Украины. Миграционный кризис, от которого страдает Евросоюз, думаю, является одним из важных факторов, что из-за любого нарушения соглашение по безвизовому режиму может быть моментально остановлено и этот вопрос отыграется назад", – сказал Денис Денисов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, преждевременно говорить, что предоставление "безвиза" Украине является взаимовыгодным соглашением для Киева и Европы.

"Украинские власти внедряют повестку – "поход на Запад". И, конечно, в этих рамках данное решение было очень важно для них. Другое дело, что это решение не относится к подавляющему большинству украинцев. Что касается европейцев, то решение по безвизовому режиму использовалось ими как "морковка для осла", постоянно предлагалось Украине принимать те или иные нормативно-правовые акты, и это сработало по целому ряду пунктов, европейцы добились своего. Но говорить, что это взаимовыгодное соглашение, я думаю, преждевременно. В целом есть большая вероятность того, что несколько месяцев пройдет, и если будет слишком большой поток мигрантов, это соглашение будет аннулировано", – заключил политолог.

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