Мнение: эстонец шпионил за российскими военными по заданию НАТО

Житель Эстонии в ходе суда признался в шпионаже за российскими военными. Суд проходил в закрытом режиме. Эксперт в области кибербезопасности Роман Мылицын в эфире радио Sputnik рассказал, какие сведения могут интересовать Запад.

Житель Эстонии Арсен Мардалейшвили, осужденный в России за шпионаж, признался в суде, что собирал данные о войсках Западного военного округа, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Накануне пресс-секретарь суда Ульяна Солопова сообщила РИА Новости, что Мосгорсуд признал Мардалейшвили виновным в шпионаже и приговорил его к 11 годам заключения.

Она отметила, что дело поступило в суд с грифом "совершенно секретно" и рассматривалось в закрытом режиме, поэтому иные подробности обвинения в суде не разглашают.

Эксперт в области кибербезопасности и противодействия экстремизму Роман Мылицын в эфире радио Sputnik рассказал, какие сведения, по его мнению, интересует Запад.

"Интересуют секреты Министерства обороны РФ – сведения о технологиях, целях, задачах, то есть вся информация, которая поможет либо повторить разработки Министерства обороны, либо понять замыслы. Однако в последнее время получить незаконный доступ к информации в органах министерства стало намного сложнее, поскольку применяются современные средства защиты информации, защищенные операционные системы, которые реагируют на любые попытки проникновения. Думаю, что в данном случае, выполнялось задание в рамках единых функций, которые осуществляет Североатлантический альянс, скажем, по выяснению оперативной обстановки в Западном округе, которая сейчас актуальна для Запада", – сказал Роман Мылицын.

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