Политолог об остановке четырех ТЭС на Украине: Киев встает на "тонкий лед"

На Украине будут остановлены четыре крупнейших тепловых электростанции. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это чревато серьезными последствиями для страны.

Правительство Украины решило остановить крупнейшие тепловые электростанции страны – Трипольскую, Змиевскую, Приднепровскую и Криворожскую, написал исполнительный директор "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в Facebook.

Накануне в пресс-службе министерства энергетики и угольной промышленности Украины сообщили об остановке Приднепровской и Трипольской теплоэлектростанций. Основной причиной закрытия ТЭС чиновники назвали завершение отопительного сезона и необходимость экономии антрацита. По тем же причинам останавливаются Змиевская и Криворожская ТЭС, заявил Ковальчук.

Правительство Украины 15 февраля ввело на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой украинскими радикалами поставок антрацита из Донбасса. После этого чрезвычайные меры продлили еще на месяц.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что блокада Донбасса и отказ торговать с ним приводят к тяжелым последствиям для украинцев.

"Еще могут наступить холода, поэтому сейчас отключать тепло и говорить, что так положено по графику – это только часть правды. Вторая ее часть более актуальна – это нехватка антрацита. Поскольку не восстановлена нормальная торговля между Донбассом и остальной частью Украины, то уголь взять неоткуда. Нужно еще отметить, что закрытие станций предполагает увольнение части персонала, что в условиях экономического кризиса и навязываемых МВФ условий будет сделано. Здесь еще и человеческие судьбы находятся под ударом. Получается, что блокада Донбасса и отказ торговать с ним приводят к тяжелым последствиям для украинцев – будь они пользователями коммунальных услуг или людьми, работающими на этих предприятиях", – сказал Станислав Бышок в эфире радио Sputnik.

По его мнению, последствия могут быть очень серьезными.

"Нельзя исключать, что будут перебои с электроснабжением, особенно если вернутся заморозки. А люди, которые будут уволены, пополнят ряды тех, кто выходит на улицы с социальными протестами. Украина встает на "тонкий лед", когда считает, что авось пронесет на этот раз, а потом вдруг откуда-нибудь деньги упадут, либо количество населения уменьшится", – отметил политолог.

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