Мнение: Киев сейчас готов дать МВФ любые обещания

Киев пообещал МВФ ослабить санкции против российских банков. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ради кредита Киев готов обещать все что угодно.

Украина пообещала МВФ ослабить санкции против российских банков, когда наладится ситуация с безопасностью в стране. Это следует из адресованного фонду письма Киева.

"…Мы будем продолжать беспристрастно относиться к этим банкам, мы договорились обеспечить этим банкам доступ к необходимой поддержке ликвидности, по потребности, включая экстренную поддержку ликвидности со стороны НБУ", – говорится в письме.

В документе, обнародованном на сайте Минфина, отмечается, что санкции были наложены в связи с "большим общественным резонансом" и "негативной реакцией" на работу банков.

При этом Нацбанк признает, что "дочки" российских госбанков соблюдают нормативы регулятора, и обещает им поддержку.

По мнению политолога, шеф-редактора проекта "Однако. Евразия" Семена Уралова, Киев сейчас готов дать МВФ любые обещания.

"Украинской власти критически нужен кредит МВФ. Потому что это основание их бизнеса – он перекачивается в военные бюджеты и осваивается. Поэтому ради получения кредита они будут брать любые обязательства и обещать все что угодно", – сказал Семен Уралов в эфире радио Sputnik.

Он также отметил, что в письме МВФ власти Украины, по сути, признают, что не контролируют ситуацию в сфере общественной безопасности.

"Что касается обещания ослабить санкции, когда наладится ситуация с безопасностью в стране, то это значит, что власти признают, что они не контролируют ситуацию в сфере общественной безопасности. И они намерены продолжать игру с радикалами. Потому что радикалы для них – это большой бизнес. Уже образовалась прослойка вооруженных людей, рейдеров, которые за небольшую мзду работают на политические силы. То есть уличный беспредел стал элементом политической борьбы на Украине. И это касается не только ситуации с российскими банками. Также они делят и активы, например, в сфере металлургии или добычи янтаря", – считает политолог.

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