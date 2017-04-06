Мнение: рост популярности правых в Европе – "сбивчивая тема"

Значительная часть европейцев, согласно опросу "Sputnik.Мнение", связывает успех правых партий с бездействием властей. Журналист из Британии Александр Некрасов в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты опроса.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного одной из крупнейших международных исследовательских компаний, занимающейся опросами общественного мнения, TNS Global по заказу агентства и радио Sputnik, почти половина немцев (43%) считают, что основной причиной роста популярности правых партий в Европе являются невыполненные обещания властей. Такой же позиции придерживается 33% британцев и 45% французов.

У респондентов спросили, в чем они видят главную причину растущих рейтингов таких партий, как "Альтернатива для Германии" (AfD), "Национальный фронт" (Франция) и Партия независимости Великобритании.

Среди факторов, поспособствовавших успеху правых, европейцы назвали большое число мигрантов и неудачную экономическую политику своих правительств. Мнения французов разделились поровну: 45% считают, что на популярность правых партий повлияли невыполненные обещания политиков, еще столько же назвали в качестве причины миграционный кризис в стране. Жители Германии склонны объяснять рост популярности правых скорее нерешенными миграционными проблемами (52%), чем экономическими сложностями (17%). Британцы также придают значение вопросу миграции (49%).

На усиливающийся поток мигрантов чаще ссылались респонденты старшего поколения, в основном люди в возрасте от 55 до 64 лет. Молодежь склонна объяснять успехи правых растущим запросом общества на проведение социальных реформ.

Опрос был проведен с 16 по 22 февраля 2017 года. В нем приняли участие 3055 респондентов из Германии, Великобритании и Франции.

Журналист из Великобритании Александр Некрасов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что левые партии сами толкают европейцев в сторону правых.

"Эта тема – рост популярности правых партий – немножко сбивчивая. Собственно, кризис в Европе, когда люди потянулись вправо, создали ультралевые партии. Люди потянулись вправо не потому, что любят правых. Просто возникла ситуация, когда кризис либеральной идеологии совпал с приходом к власти правительств, которые не способны ни управлять экономикой, ни решать социальные проблемы, нарушают свои предвыборные обещания. Этот процесс нельзя однозначно определить", – сказал Александр Некрасов.

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