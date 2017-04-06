Политолог: "безвиз" для Украины – экономически в пользу Европы

Европарламент одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в страны Шенгенской зоны. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что "безвиз" для украинских граждан выгоден ЕС по определенным соображениям.

Европарламент одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в страны Шенгенской зоны.

Ход голосования на пленарной сессии в Страсбурге транслировала видеослужба Еврокомиссии. За проголосовал 521 депутат, против – 75, воздержались 36.

Теперь это решение должен утвердить Совет ЕС и подписать глава Европарламента и представитель председательствующей в Евросоюзе Мальты. В силу решение вступит через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС.

Безвизовый режим предполагает, что украинцы смогут свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны, но находиться там можно будет не более 90 дней в течение полугода. Целью поездок может быть туризм, бизнес-встречи, посещение родственников, участие в культурных мероприятиях. При этом работать в странах Евросоюза безвизовый режим не позволяет.

На границе у въезжающих могут попросить подтвердить цель поездки – предъявить обратные билеты, бронирование отеля или приглашение от родственников, а также достаточное количество денег из расчета минимум 50 евро в день.

Политолог, шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что "безвиз" для украинских граждан выгоден Европе по определенным соображениям.

"На примере Грузии мы уже могли увидеть, что этот "безвиз" достаточно ограниченный, и связан он с наличием денег. То есть Европа этим "безвизом" будет привлекать людей, у которых реально есть деньги, а не бедных людей из Украины. Ведь "безвиз" не буден связан с трудовой миграцией, которая нелегально идет из Украины, поскольку там нет работы и нет заработка. Получается, что приезжать в Европу будет средний класс, чиновники. Крупному бизнесу это не надо – у них и так с визами все прекрасно. Фактически, все это будет в пользу Европы, потому что это привлечет людей, которые вывезут деньги из Украины и оставят их, как минимум, как туристы в экономику Евросоюза. То есть с экономической точки зрения это – в пользу ЕС", – сказал Семен Уралов.

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