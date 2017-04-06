Мнение: "Южмаш" теперь может выпускать только сковородки да миски-ложки

Украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в Россию, заявляют в Верховной раде. Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что предприятие больше не является участником ракетно-космической отрасли.

Сотрудники крупнейшего на Украине предприятия ракетно-космической отрасли "Южмаш" увольняются из-за критической ситуации с долгами по заработной плате, а лучшие специалисты уезжают работать в Россию. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат от "Блока Петра Порошенко" Вадим Кривенко.

"Люди увольняются, и ни для кого не секрет, куда переезжают лучшие специалисты", – обратил внимание Кривенко, заметив, что "страна-агрессор" дает украинским высококвалифицированным специалистам возможность продолжить работу в профильной отрасли.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik напомнил, что покидать предприятие украинские специалисты начали давно.

"С "Южмаша" начали уезжать в Россию лет 15 назад. Тогда Украина, вместе с Россией и США, еще участвовала в международной космической программе "Морской старт", и "Южмаш" поставлял туда свои, по сути, последние ракеты, которые производил. Вот тогда еще самые умные специалисты знали, что новых ракет не будет, и поэтому уезжали", – сказал Ростислав Ищенко.

По его мнению, предприятие больше не является участником ракетно-космической отрасли.

"На каких ракетах летает в космос Франция или Китай? Уж точно не на ракетах "Южмаша". В Россию предприятие тоже уже давно ничего не поставляет. США для полетов в космос закупают российские двигатели. Если бы "Южмаш" что-то производил, то, наверное, американцы могли бы закупать у них и не позориться. "Южмаш" давным-давно не поставляет боевые ракеты и "бытовые" ракеты, переделанные из боевых. Больше "Южмаш" никому не нужен. Для Украины он может делать сковородки. Как предприятие он может существовать, будет там какая-нибудь мануфактура, будут выпускать ложки-миски. Но нынешний "Южмаш" и его участие в ракетно-космической отрасли – это теперь разные вещи", – считает Ростислав Ищенко.

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