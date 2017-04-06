Политолог о призыве отменить визит Тиллерсона в РФ: Белый дом парализован

Конгрессмен-демократ Адам Шифф призвал госсекретаря США Рекса Тиллерсона отменить визит в Москву. Политолог, американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в Вашингтоне сложилась "абсолютно ненормальная ситуация".

Конгрессмен-демократ Адам Шифф призвал госсекретаря США Рекса Тиллерсона отменить свой визит в Москву из-за сообщений о химической атаке в сирийской провинции Идлиб.

"Не время награждать русских визитом высокопоставленного чиновника", – заявил Шифф в интервью телеканалу MSNBC.

"Если только госсекретарь не даст понять, что он поедет туда, чтобы поставить русским ультиматум: заставьте своего подопечного остановить отравление газом собственного народа или вы вынудите нас предпринять действия", – добавил американский парламентарий.

Рекс Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля. Это будет его первый визит в страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа. Ожидается, что дипломат проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Во вторник сирийская оппозиция обвинила Дамаск в применении химоружия в провинции Идлиб. В свою очередь, правительственные войска возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Политолог, американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik отметил, что есть множество вопросов, которые США и Россия хотели бы обсудить.

"Этот визит давно ожидается. Есть целый ряд аспектов российско-американских отношений, которые обе стороны желают обсудить – это и урегулирование конфликта в Сирии, и будущее Украины, и кризис на Корейском полуострове. Тем для обсуждения скопилось много. И этот визит будет полезен как американской, так и российской стороне", – сказал Виктор Олевич.

Вместе с тем, по его мнению, любые действия нынешней американской администрации будут встречены негативно со стороны оппонентов Дональда Трампа. И призыв к Тиллерсону отменить визит в РФ – лишнее тому подтверждение.

"Между тем Трампа и его администрацию продолжают обвинять в связях с Россией. Все эти обвинения абсолютно бездоказательны и безосновательны. Но любые шаги в отношении России немедленно интерпретируются как некие действия в пользу России. И эта ситуация абсолютно ненормальная. То, что американские конгрессмены – непримиримая оппозиция администрации Трампа – пытаются надавить на Тиллерсона, чтобы он отменил или отложил свой визит в Москву – это характеризует напряжение, которое сложилось в Вашингтоне, те проблемы, с которыми сталкиваются американские руководители. По сути, внутриполитическая и внешнеполитическая линия Белого дома парализована. И нынешней администрации очень трудно маневрировать в таких условиях", – сказал политолог.

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