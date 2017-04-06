Политолог о сокращении помощи США Украине: Киев – "не в фокусе"

США намерены сократить помощь Украине, поскольку она не входит в сферу интересов новой американской администрации. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Дмитрий Дробницкий.

Соединенные Штаты намерены сократить программу помощи Украине, заявила заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк на конференции в Atlantic Council.

"Этот бюджет будет меньше, чем предыдущий. Я предполагаю, что финансирование международной помощи будет также меньше", – сказала Бринк, отвечая на вопрос о выделении помощи Украине.

Экс-посол США на Украине Джон Хербст подтвердил, что "выделение помощи Украине будет сокращено", но добавил, что это связано с внутренними делами в США.

Политолог Дмитрий Дробницкий считает, что Украина не входит в сферу интересов новой американской администрации.

"Если киевские власти чего-то не понимали, то сейчас поймут, что у США есть выделенные союзники, которые таковыми сохранятся при (президенте Дональде) Трампе. Это, прежде всего, Израиль, Египет и другие страны, с которыми США будут активно сотрудничать. Украина явно не входит в эту сферу интересов, и там давно должны были это понять", – сказал Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik.

По его мнению, украинский конфликт также не станет предметом озабоченности Вашингтона.

"Думаю, что новая американская администрация считает, что украинский конфликт и Минские соглашения – это европейские дела. Американцы при новой администрации в отношении данного вопроса сильно заморачиваться не будут. С точки зрения исполнительной власти США, сейчас Украина – абсолютно "не в фокусе". Чем меньше про Киев говорим, тем лучше – думаю, такая сейчас установка существует в США", – заключил политолог.

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