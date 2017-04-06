Мнение: ЕС не смирился, что весомая часть украинцев настроена пророссийски

Выделение грантов на пропаганду проевропейских идей в украинском обществе говорит о том, что в Брюсселе видят снижение уровня поддержки ЕС на Украине. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Иван Мезюхо.

Европейский союз выступит спонсором пропаганды проевропейских реформ на Украине. Об этом сообщается в документе украинского Института экономических исследований и политических консультаций, с текстом которого ознакомился RT.

Согласно документу, грантополучатели объяснят гражданским активистам, СМИ и блогерам необходимость проведения проевропейских реформ, наладят общение и консультации между гражданами, обществом и представителями власти на местном и региональном уровнях. Кроме того, они займутся развитием общественно-политической грамотности среди граждан и представителей власти.

Средства будут выделяться гражданским организациям и активистам, а также региональным СМИ и украинским блогерам.

Каждая организация гражданских активистов, победившая в конкурсе, может получить по два гранта суммой до 27,5 тысячи евро, региональные СМИ – по три гранта на 13,75 тысячи евро, а блогерам на проевропейскую деятельность выделят по 2 тысячи евро.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, Брюссель понимает, что весомая часть украинского общества все еще пророссийски настроена – и с этим фактом ЕС не может смириться.

"Тот факт, что Евросоюз в очередной раз выступит спонсором нескольких проектов, направленных на распространение проевропейских идей на Украине, говорит о том, что Брюссель понимает: уровень поддержки ЕС на Украине реально снизился. Кроме того, Старый Свет отчетливо понимает, что весомая часть украинского общества все еще пророссийски настроена. С этим фактом Европа не может смириться. Десятилетиями ЕС спонсирует на Украине организации, пропагандирующие так называемые "европейские политические ценности". Брюссель не хочет вступления Украины в ЕС, но желает видеть ее послушным сырьевым придатком Европы, а не пылающим Майданом", – сказал Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Европе не нужна сейчас и никогда не была нужна Украина в качестве полноправного члена ЕС.

"Со стороны ЕС прослеживается отчетливая и долговременная политика в отношении Украины. Никто и никогда не собирался впускать Украину в Европейский союз. В ЕС понимают, что Украина в сравнении с ведущими европейскими государствами – босая и нищая страна. Европейский союз хочет видеть ее сырьевым придатком и некой буферной зоной между ЕС и российским государством. При этом Брюсселю необходимо, чтобы украинское население относилось к Европе с достаточно сильным пиететом и было настроено антироссийски", – считает Иван Мезюхо.

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