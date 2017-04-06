Мнение: европейцы запутались в правых партиях

По данным опроса "Sputnik.Мнения", значительная часть европейцев связывает рост популярности правых с бездействием властей. Эксперт Александр Камкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что миграционный кризис послужил здесь последней каплей.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного одной из крупнейших международных исследовательских компаний, занимающейся опросами общественного мнения, TNS Global по заказу агентства и радио Sputnik, почти половина немцев (43%) считают, что основной причиной роста популярности правых партий в Европе являются невыполненные обещания властей. Такой же позиции придерживается 33% британцев и 45% французов.

У респондентов спросили, в чем они видят главную причину растущих рейтингов таких партий, как "Альтернатива для Германии" (AfD), "Национальный фронт" (Франция) и Партия независимости Великобритании.

Среди факторов, поспособствовавших успеху правых, европейцы назвали большое число мигрантов и неудачную экономическую политику своих правительств. Мнения французов разделились поровну: 45% считают, что на популярность правых партий повлияли невыполненные обещания политиков, еще столько же назвали в качестве причины миграционный кризис в стране. Жители Германии склонны объяснять рост популярности правых скорее нерешенными миграционными проблемами (52%), чем экономическими сложностями (17%). Британцы также придают значение вопросу миграции (49%).

На усиливающийся поток мигрантов чаще ссылались респонденты старшего поколения, в основном люди в возрасте от 55 до 64 лет. Молодежь склонна объяснять успехи правых растущим запросом общества на проведение социальных реформ.

Опрос был проведен с 16 по 22 февраля 2017 года. В нем приняли участие 3055 респондентов из Германии, Великобритании и Франции.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин считает, что в Европе назрел "цивилизационный кризис".

"И разгар миграционного кризиса, по сути, послужил последней каплей. До этого уже были заметны нарастающие тенденции роста правых настроений. И эти настроения охватывают очень широкий спектр. Это и опасения в связи с чрезмерными миграционными потоками, и попытки сохранять какие-то фольклорные традиции. Все это с одной стороны – такой умеренно правый подход", – сказал Александр Камкин в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его словам, к правым относят и различных радикалов. И на фоне этого возникает путаница.

"С другой стороны – в этот же "коричневый уголок" метут и гитлеристов, явных неонацистов, различных политических маргиналов. И это приводит к определенной путанице. Когда люди говорят о росте ультраправых настроений, а имеют в виду, например, "Альтернативу для Германии", то это некорректно", – отметил эксперт.

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