Кризисный психолог о взрыве в Ростове: мы забыли о бдительности

Около школы в Ростове-на-Дону произошел взрыв, один человек пострадал. Кризисный психолог Михаил Хасьминский в эфире радио Sputnik напомнил, что нельзя поддаваться панике, но в то же время, необходимо ответственно относиться к собственной безопасности.

Мужчина пострадал при взрыве в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован", – сказал собеседник агентства.

Другой источник уточнил, что взрыв произошел рядом с одной из городских школ.

"По предварительным данным, устройство сдетонировало во время уборки территории дворником, мужчина получил ранение", – пояснил он, добавив, что полицейские оцепили район ЧП.

Занятия в школе приостановлены, детей не впускают в здание. На место взрыва выехали следователи и криминалисты.

Инцидент произошел спустя три дня после теракта в метро Санкт-Петербурга, жертвами которого стали 14 человек, 50 пострадавших были госпитализированы.

Руководитель Центра кризисной психологии, главный эксперт группы сайтов Пережить.ру Михаил Хасьминский в эфире радио Sputnik отметил, что нельзя поддаваться панике, но в то же время необходимо ответственно относиться к собственной безопасности.

"Пока мы не можем сказать, что там на самом деле было. Происходит огромное количество криминальных происшествий, несчастных случаев не только у нас, но и по всему миру. Конечно, трудно не поддаваться панике, когда со всех сторон в информационном пространстве начинают будировать эту тему, искать связь с терактом. Надо относиться к собственной безопасности ответственно, но без истерики. И надо всегда быть бдительными, а не только после таких случаев. И необходимо четко осознавать, что вы подбираете, а, чувствуя опасность, просто отойти от этого места. Не лезть за пакетом, а вызвать специалиста. Мы, к сожалению, забыли о принципах бдительности", – сказал Михаил Хасьминский.

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