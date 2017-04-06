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Политолог о переговорах Трампа и Меркель: США дистанцируются от Украины

10:4506.04.2017
(обновлено: 10:47 06.04.2017)
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне. 17 марта 2017 года
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Лидеры США и ФРГ договорились о сотрудничестве по Украине и Афганистану. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что по этим двум направлениям международной повестки Вашингтон хочет переложить ответственность на Европу.

Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 6 апреля, обсудили по телефону конфликты на востоке Украины, ситуацию в Афганистане, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Канцлер Германии Ангела Меркель и Иванка Трамп беседуют перед встречей с президентом США Дональдом Трампом и деловыми лидерами в кабинете министров Белого дома, 17 марта 2017
© AFP 2017/ Brendan Smialowski
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"Лидеры договорились тесно сотрудничать и координировать (действия) по этим и другим вопросам. Они условились оставаться в тесном контакте", – говорится в сообщении.

Германия вместе с Францией, Россией и Украиной входит в так называемый "нормандский формат" по урегулированию конфликта на Украине. США не входят в эту группу. 

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik назвал выбор тем для обсуждения лидеров США и Германии показательным. 

"Выбор этих двух направлений фактически укладывается в модель внешнеполитических действий Трампа по рационализации действий США и, где это возможно, в перекладывание ответственности на своих союзников. Афганистан – это давняя тема не только для США, но и для Германии. Как мне представляется, для США роль Германии видится в  более активном ее участии в конфликте на стороне Соединенных Штатов. В понимании Трампа, Германия, как ключевая страна Европы и один из ключевых союзников в рамках НАТО, должна взять на себя большую ответственность не только за бюджет альянса, но и за те "горячие точки", в которых участвуют силы НАТО", – сказал Владимир Шаповалов.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Что касается украинской тематики, то, по словам политолога, США хотели бы от нее дистанцироваться.

"И Европа, и Америка, безусловно, устали от Украины. Не только военные действия, но и усиливающийся там политический кризис – это очень серьезная проблема для Европы и США. Те переговоры, которые состоялись между Трампом и Меркель по этой теме, мне представляется, тоже являются свидетельством этой усталости и желания США дистанцироваться от украинской проблематики. И в большей степени обязать Германию, Европу заниматься этой проблемой. Очевидно, что формат "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине не изменится. Вероятность присоединения США к этому процессу, мне кажется, минимальной", – считает Владимир Шаповалов.

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