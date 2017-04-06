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Мнение: напавшие на полицейских в Астрахани – люди с криминальным сознанием

09:2406.04.2017
(обновлено: 09:29 06.04.2017)
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Машины войск Росгвардии
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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В Астрахани ликвидировали четырех подозреваемых в убийстве полицейских. Ветеран группы "Альфа" Андрей Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что преступники, скорее всего, члены криминальной группы.

Четверо подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы, сообщил РИА Новости представитель управления Росгвардии по Астраханской области. Он добавил, что потерь среди бойцов Росгвардии нет.

Позже стало известно о задержании двух человек, об этом губернатор Астраханской области Александр Жилкин написал в Twitter.

На пост Росгвардии напали в ночь на четверг. Трех бойцов обстреляли из автомобиля, один из них был тяжело ранен, позже его прооперировали. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Как стало известно, нападавшие также причастны к убийству, совершенному 4 апреля. Тогда злоумышленники открыли огонь по двум сотрудникам ДТС, которые приехали оформлять ДТП. От полученных ранений полицейские скончались до приезда скорой помощи.

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов в эфире радио Sputnik отметил, что Астрахань – район повышенной опасности.

"Астрахань – это перекресток торговых путей; состав города многонациональный, поэтому люди разных национальностей не вызывают у правоохранительных органов повышенного интереса, как, например, в других мегаполисах. Кроме того, сказывается близость Северокавказского региона, горных районов, куда, скрываясь от правосудия, часто уходят преступники, в том числе и террористы. Это район повышенной опасности: бесконечные дороги, бескрайние степи — все это перекрыть просто невозможно. Но, несмотря на это, злоумышленники были найдены", —  сказал Андрей Попов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, нападение на полицейских 4 апреля было спланированно.

"Было осуществлено продуманное нападение: инсценировано ДТП и вызов сотрудников дорожно-постовой службы, которые несут службу с табельным оружием. Все это говорит о том, что группа террористов действовала автономно, не могла пополнить свой арсенал оружия, поэтому прибегнула к такому способу", — отметил эксперт.

По его словам, за нападением на полицейских стоит криминальная группа.

"К сожалению, такие группы есть – это люди с криминальным сознанием, зарабатывающие преступным путем. Мне кажется, что — теракт в Петербурге и нападение на сотрудников в Астрахани никак не связаны. Потому что разные степень и уровень организации и разные цели преступлений. В одном случае целью было повлиять на процессы, которые идут в нашей стране, сделать вызов, а в другом – скорее всего, завладение табельным оружием, это была криминальная группа", — считает Андрей Попов.

 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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