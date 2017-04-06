Мнение: мультикультурализм подвел левые партии в Европе

Согласно опросу "Sputnik.Мнения", значительная часть европейцев связывает успех правых партий с бездействием властей. Эксперт Евгений Осипов в эфире радио Sputnik отметил, что период увлечения левыми идеями на Западе подходит к концу.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного одной из крупнейших международных исследовательских компаний, занимающейся опросами общественного мнения, TNS Global по заказу агентства и радио Sputnik, почти половина немцев (43%) считают, что основной причиной роста популярности правых партий в Европе являются невыполненные обещания властей. Такой же позиции придерживается 33% британцев и 45% французов.

У респондентов спросили, в чем они видят главную причину растущих рейтингов таких партий, как "Альтернатива для Германии" (AfD), "Национальный фронт" (Франция) и Партия независимости Великобритании.

Среди факторов, поспособствовавших успеху правых, европейцы назвали большое число мигрантов и неудачную экономическую политику своих правительств. Мнения французов разделились поровну: 45% считают, что на популярность правых партий повлияли невыполненные обещания политиков, еще столько же назвали в качестве причины миграционный кризис в стране. Жители Германии склонны объяснять рост популярности правых скорее нерешенными миграционными проблемами (52%), чем экономическими сложностями (17%). Британцы также придают значение вопросу миграции (49%).

На усиливающийся поток мигрантов чаще ссылались респонденты старшего поколения, в основном люди в возрасте от 55 до 64 лет. Молодежь склонна объяснять успехи правых растущим запросом общества на проведение социальных реформ.

Опрос был проведен с 16 по 22 февраля 2017 года. В нем приняли участие 3055 респондента из Германии, Великобритании и Франции.

Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов считает вполне логичной популярность на Западе правых партий.

"Сегодня в Европе и на Западе в целом популярность правых партий совершенно логична. Период увлечения левыми идеями на Западе в некотором роде подошел к концу. И сегодня заметно, что политический маятник качнулся в правую сторону. Причем не просто в правую, а местами и в крайне правую сторону. Прежде всего, это связано с проблемами в мировой экономике. Естественно, что в условиях кризиса или стагнации правые партии, которые выступают всегда за экономию и оздоровление экономики, конечно, более популярны, чем, например, социалисты", – сказал Евгений Осипов в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по его мнению, против левых партий играет и их стремление придерживаться политики мультикультурализма.

"Это наложилось на то, что сегодня существует серьезный кризис так называемой идентичности – кризис национальной, религиозной идентичности. При этом все это политкорректно называется миграционным кризисом. И, конечно, левые партии, которые выступают за мультикультурализм, в этих условиях становятся непопулярными", – отметил эксперт.

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