Коротченко: РФ не даст превратить международное право в "туалетную бумагу"

Объявлено, что на параде 9 мая на Красной площади будет впервые показана новейшая российская арктическая военная техника. Но Россия не собирается устраивать в Арктике "гонку вооружений", сказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко.

Министерство обороны России впервые покажет новейшую арктическую военную технику на параде Победы 9 мая на Красной площади, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

"Впервые на параде появится арктическая техника, ее можно будет сразу узнать по "холодной" северной раскраске. Широкая общественность впервые увидит технику противовоздушной обороны – зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" и машины обеспечения, сделанные специально для Крайнего Севера", – сказал Салюков в ходе первой тренировки парадных расчетов.

По его словам, такая техника способна выполнять задачи по обеспечению безопасности России в сложных климатических условиях Арктики при полном отсутствии дорог и удаленности от баз обеспечения. "Кроме того, в этом году мы планируем представить модификации уже известных образцов танков – возможно, Т-72Б3М", – добавил Салюков.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik отметил, что для Россия Арктика важна не только с военной точки зрения.

"Мы не собираемся устраивать там гонку вооружений. Мы лишь прикрываем то, что принадлежит нам. На своих территориях мы развертываем те военные компоненты, которые считаем необходимыми. В то же время Арктика открыта для сотрудничества, об этом, собственно, на недавнем Арктическом форуме говорил президент Путин, приглашая другие страны к совместным проектам. Для нас ведь Арктика важна не только с военной точки зрения, но и с точки зрения потенциальных ресурсных возможностей. Запасы углеводородного сырья там огромны, и в перспективе эта кладовая будет работать на экономику нашей страны", – сказал Игорь Коротченко.

По его словам, военный потенциал России в Арктике будет работать, в том числе, и на защиту наших экономических интересов.

"Свои природные богатства нужно уметь защитить, потому что в современном мире международное право, знаете, напоминает порой туалетную бумагу. Сильный игрок может выбросить те или иные договоренности и "с чистого листа" начать историю. Мы наблюдали это на примере действий Запада в целом ряде регионов. Вот чтобы такого не получилось в Арктике, мы и создаем там наряду с экономическими возможностями и определенный военный потенциал, который будет работать как на оборону России в целом, так и на защиту наших экономических интересов и ресурсов в Арктике", – заключил Игорь Коротченко.

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