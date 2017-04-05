Мнение: Тиллерсон приедет в Москву не с пустыми руками

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 11-12 апреля посетит Москву с рабочим визитом. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что этот визит означает готовность США перезапустить диалог с Россией.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит Москву с рабочим визитом 11-12 апреля, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Это будет его первый приезд в Россию в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации президента США Дональда Трампа.

Тиллерсон встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Предполагается, что они обсудят актуальные задачи в области международной безопасности, в том числе борьбу с терроризмом, урегулирование сирийского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и других конфликтов, а также ситуацию на Корейском полуострове.

"Не будет обойдено вниманием положение на Украине с акцентом на необходимость выполнения Киевом своих обязательств по Минским соглашениям. Может обсуждаться тематика контроля над вооружениями", – говорится в сообщении МИД.

Российская сторона рассчитывает, "что визит нового госсекретаря США поможет выводу российско-американских отношений на траекторию устойчивого развития, позволит повысить уровень взаимного понимания".

"Это отвечало бы интересам не только наших народов, но и всего мира, способствовало бы укреплению глобальной стабильности", – отметили в МИД.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин считает, что США хотят перезапустить диалог с Россией.

"Предстоящий визит должен заложить основу будущему взаимодействию между двумя странами. Пауза, которая возникла в наших отношениях с ноября 2016 года, представляется уже затянувшейся. И все это время страны только подавали друг другу сигналы о готовности взаимодействовать в новом формате. А вот каким будет этот формат, будет понятно после встречи министров иностранных дел двух стран. Пока мы не говорим о деталях, но понятно, что эта встреча будет означать готовность США перезапустить диалог с Россией. Если бы такого намерения не было, то и в этом визите не было бы необходимости, и он бы едва ли состоялся. Поэтому есть основания полагать, что Тиллерсон приедет не с пустыми руками, а с какими-то предложениями", – сказал Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, встреча глав внешнеполитических ведомств России и США станет определенным сигналом для всего мира.

"Эта встреча будет знаковой, и знаковой не только для России и США, она будет знаковой и для всего мира, в частности, для Европы. Эта встреча будет своеобразным сигналом, индикатором, как будут развиваться наши отношения. Мне кажется, все-таки истерия в отношении России будет спадать", – заключил американист.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.