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Эксперт: с "Турецким потоком" сложностей пока нет, но пробуксовки возможны

18:5705.04.2017
(обновлено: 19:00 05.04.2017)
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Трубы для строительства Турецкого потока
© Фото: TurkStream
Правительство Турции дало поручения по реализации проекта газопровода "Турецкий поток". Эксперт Александр Пасечник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что проект продвигается динамично, заминки могут возникнуть лишь при продлении газопровода в Европе.

Правительство Турции поручило всем государственным структурам проводить скоординированную и слаженную работу для устранения любых задержек в реализации газового проекта "Турецкий поток", говорится в решении турецкого кабмина, опубликованном в официальном вестнике Resmi Gazete.

Трубы для строительства Турецкого потока
© Фото: TurkStream
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"Все госструктуры, задействованные в реализации проекта "Турецкий поток", должны действовать максимально быстро, слаженно и эффективно", – говорится в решении кабмина, подписанном премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

В документе говорится также о создании специального ведомства, которое будет заниматься правами на землю в ходе реализации проекта.

Россия и Турция 10 октября прошлого года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая – для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.

Трубы для строительства Турецкого потока
© Фото: TurkStream
Аналитик: "Турецкий поток" готов к реализации, нужна только отмашка

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник считает, что с реализацией "Турецкого потока" не должно возникнуть сложностей.

"Идет определенный торг по цене на газ. И здесь могут быть задержки с реализацией проекта, но они не критичны. Так что в целом пока каких-то сложностей не видно. Все в принципе двигается динамично. Буквально на прошлой неделе "Газпром" создал в Турции еще представительство, профильную по "Турецкому потоку" дочернюю структуру", – сказал Александр Пасечник в эфире радио Sputnik.

Однако, что касается продолжения газопровода от границы Турции в Европу, здесь не исключены некоторые "пробуксовки", считает эксперт.

"Что касается второй ветки, то участие в этом Анкары опосредованное. Если строить, то необходимо, чтобы Европа синхронизировала стройку со своей стороны. То есть мы будем строить в рамках "третьего энергопакета", по их правилам, мы подводим только до турецко-греческой границы, и там мы должны видеть уже с их стороны трубу. Но пока там идут пробуксовки. И это не от "Газпрома" зависит и не от Турции", – отметил Александр Пасечник.

Флаг Турции в Стамбуле, архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Турецкие качели: главное – не сорваться

Он также прокомментировал, чем может обернуться строительство "Турецкого потока" для Украины.

"И "Турецкий поток", и "Северный поток", и "Северный поток-2", и вообще все эти магистрали, озвученные когда-либо и сейчас реализуемые, должны обеспечить нам транзитную независимость от Украины. При этом если будет создана вся инфраструктура, то мы еще получим и запас по мощностям на перспективу 5-10 лет. Украинская ГТС может дополнять эти маршруты. Но понятно, что она морально устаревает, это выбывающая система", – заключил эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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