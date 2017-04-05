Эксперт о "секретном" фото Путина с Симоньян: Трамп должен обеспокоиться

Американский сенатор Джин Шахин принесла на заседание фото Владимира Путина с Маргаритой Симоньян, заявив, что снимок взят из рассекреченного доклада разведки США. Своим мнением по этому поводу с радио Sputnik поделился политолог Григорий Трофимчук.

Сенатор от штата Нью-Гемпшир, представитель Демократической партии США Джин Шахин принесла на слушания фотографию российского президента Владимира Путина и главного редактора RT Маргариты Симоньян.

"Эта фотография показывает то, что, на мой взгляд, происходит с RT", – заявила она. "Я считаю, что американский народ имеет право знать, использует ли российское правительство первую поправку к конституции (гарантирует свободу слова и прессы – ред.), чтобы навредить нашей стране", – заявила Шахин.

По словам сенатора, эту фотографию она взяла из рассекреченного доклада американской разведки.

Между тем, фото, о котором идет речь, есть в открытом доступе. Это снимок от 2015 года.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Джин Шахин "не первый раз отличается глупостями", но в этот раз "она превзошла саму себя". Дипломат добавила, что эта фотография демонстрирует, что в России женщины стали занимать достойные должности.

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян, комментируя слушания в сенате США по закону об иностранных агентах, заявила, что даже она "переживает" меньше об агентстве и телеканале, чем американские сенаторы.

"Шеф, все пропало! Везде RT! Даже я меньше переживаю об RT и Sputnik, чем американские сенаторы", – заявила Симоньян.

Председатель экспертного совета Фонда "Мастерская евразийских идей", политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"В информационном пространстве любой страны мира вращается так много фотографий первых лиц государства с известными журналистами, актерами, музыкантами, что до этого прецедента с фото, на котором Путин и Симоньян входят в один кадр, никто, в принципе, не обращал никакого внимания на эти якобы особо важные фотографии. Даже если бы глава того или иного государства снялся с редактором известного издания, например, в тайном бункере, то и в этом случае фотография осталась бы просто фотографией, а не каким-то чрезвычайно важным документом", – сказал Григорий Трофимчук.

По его мнению, выступление сенатора Джин Шахин и выводы, сделанные ею, должны обеспокоить президента США.

"Если законодателей США беспокоят факты подобных встреч, то им надо специальным законом запретить вообще любые встречи президента США не только с журналистами, но и, например, с генеральным прокурором, с министрами и так далее. Политический упор, сделанный сенатором США, на этот тривиальный, кстати, не только для Российской Федерации, сюжет, поднимает вопрос о степени профессионализма и вменяемости самих американских сенаторов. Чем, в первую очередь, должен обеспокоиться президент США", – отметил политолог.

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