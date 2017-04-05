Мнение: остановка на Украине Трипольской ТЭС – начало "цепной реакции"

На Украине из-за дефицита угля остановила работу Трипольская ТЭС. Промышленный эксперт Леонид Хазанов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что остановка теплоэлектростанции станет серьезной проблемой и для потребителей, и для украинской экономики.

Трипольская теплоэлектростанция, крупнейший энергогенерирующий объект в Киевской области Украины, прекратила производство электричества с целью экономии дефицитного антрацита. Об этом сообщила руководитель пресс-службы компании "Центрэнерго" Оксана Егорова.

В марте кабмин Украины продлил на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с прекращением поставок угля из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в результате блокады со стороны украинских радикалов.

Электроэнергия с Трипольской ТЭС поступает, прежде всего, потребителям Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что остановка теплоэлектростанции станет серьезной проблемой для потребителей.

"Остановка Трипольской ТЭС – это довольно серьезно. Теплоэлектростанция является крупнейшей в Киевской области и одной из крупнейших на Украине. К тому же остановлена еще и другая ТЭС – Приднепровская. Ситуация серьезная, и она может усугубиться. Если останавливаются две такие крупные теплоэлектростанции, то отключается теплоснабжение и горячее водоснабжение со всеми вытекающими неприятными последствиями, которые затронут и промышленные предприятия, и школы, и больницы, и жилые дома", – сказал Леонид Хазанов.

К тому же, продолжил эксперт, остановка ТЭС не поможет существенно сэкономить, а лишь усугубит ситуацию в энергетике и в целом в экономике.

"По имеющимся данным на 3 апреля, запасы угля на Украине составляли порядка 1,8 млн тонн. Если учесть, что украинские теплоэлектроцентрали должны в нормальном режиме сжигать порядка 100 тысяч тонн угля в день, то этого запаса хватило бы на 18 дней. Если они будут "растягивать", то этого запаса хватит максимум на три недели. Особой экономии нет. А вот негативное влияние на энергетику, промышленность будет – произойдет цепная реакция, остановятся предприятия, металлургические комбинаты. И если так дело пойдет, то, по оценкам, без работы останутся порядка 100 тысяч человек на Украине", – считает эксперт.

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