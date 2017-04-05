Эксперт: химоружие у Асада? Его уже изъяли. И даже премию за это получили

В Совбез ООН внесен проект резолюции в связи с сообщениями о применении химоружия в сирийской провинции Идлиб. Военный эксперт Игорь Никулин в эфире радио Sputnik отметил, что в такой атаке вновь пытаются необоснованно обвинить Дамаск.

США, Франция и Великобритания внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции в связи с сообщениями о применении химоружия в сирийской провинции Идлиб, сообщили РИА Новости в американском постпредстве при ООН.

Ранее российское Минобороны сообщило, что сирийская авиация нанесла в районе населенного пункта Хан-Шейхун в Идлибе удар по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила, что при атаке с применением химоружия в Хан-Шейхуне погибли 80 человек и 200 были ранены. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

В среду Совбез ООН соберется на внеочередное заседание.

Бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в эфире радио Sputnik напомнил, что химическое оружие у Дамаска было изъято еще в 2014 году.

"Это уже не первый такой случай: как только дела всякой "умеренной оппозиции" идут плохо, тут же начинают поднимать крики про военные преступления. Как только они терпят поражение, так сразу же происходит какой-нибудь инцидент. Однако химическое оружие у (президента Сирии Башара) Асада изъяли полностью еще в 2014 году. Барак Обама, на тот момент занимавший пост президента США, лично об этом отчитался и приписал всю заслугу себе. А Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) за это дело даже получила Нобелевскую премию. А высшей оценки, чем Нобелевская премия, не существует в мире", – сказал Игорь Никулин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, все это можно считать доказательством того, что сирийская армия непричастна к применению химоружия в провинции Идлиб.

"Это можно считать абсолютным математическим доказательством, что оружие у Асада было изъято полностью. И никаких сомнений в этом нет, так как уничтожалось оно в присутствии наблюдателей ООН, то есть там процедура была соблюдена. А вот у так называемой оппозиции никто это оружие не изымал. В том же Алеппо были обнаружены лаборатории по производству газа зарин. Думаю, что аналогичное было и в Хан-Шейхуне. Скорее всего, такую лабораторию разбомбили, вот отсюда и такое большое количество жертв", – отметил военный эксперт.

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