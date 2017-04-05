Политик: слова Ющенко о "24-й войне с Россией" – часть большого проекта

Экс-президент Украины Виктор Ющенко назвал конфликт на юго-востоке страны "24-й войной Украины с Россией". Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в Киеве пытаются найти новые "тренды".

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, сколько, по его мнению, было войн между Украиной и Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.

Ющенко призвал "называть вещи своими именами" и заявил, что конфликт на востоке Украины – это одна из "национально-освободительных войн, в частности, 24-я война Украины с Россией".

По мнению Ющенко, Киев должен разорвать все связи с Москвой, в том числе прекратить перемещение капиталов и миграцию людей. После этого любые частные случаи с российскими банками и предприятиями не будут вызывать вопросов.

Киев постоянно обвиняет Россию в "военной агрессии". При этом Москва неоднократно заявляла о том, что Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, не оказывает поддержку ополченцам и не направляет в Донбасс войска.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что цифра, названная Виктором Ющенко, не имеет ничего общего с реальностью.

"Я думаю, это не предел в глобальных изысканиях господина Ющенко. Когда он был президентом Украины, его население страны фактически называло "великим плакальщиком". Потому что чем вспоминается период правления Ющенко? Это установление крестов, памятников, траура в связи с событиями, по сути, выковырянными из пальца. Но нужно было доказать обществу, что Украина всегда боролась за независимость, а Россия всегда выступала в качестве "оккупанта" и "агрессора". Это заявление, которое сделал Ющенко, который уже не является политиком, говорит о том, что Киеву нужны новые имена, новые тренды, чтобы можно было отвлечь внимание людей от очень сложного положения в стране", – сказал Вадим Колесниченко.

По его мнению, подобные заявления – это лишь часть проекта по разрыву всех связей между народом Украины и России.

"Это могло бы быть смешно, если бы мы рассматривали это просто в качестве конкретного события сегодняшнего дня. Но если мы чуть поднимемся над этой ситуацией, то мы понимаем, что это составная часть, большого, длинного, дорогого проекта по разрыванию политических, духовных и социальных связей, скрепов между украинским и российским народом. При этом создание из России образа врага и внесение этого на генетическом уровне происходит, начиная с детского сада", – отметил политик.

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