Эксперт о словах Ющенко про "войны РФ и Украины": возможно, им движет обида

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал о "двадцать четвертой" войне Украины с Россией. Эксперт Павел Тарусин в эфире радио Sputnik назвал причины, которые могли побудить экс-президента сделать такое заявление.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, сколько, по его мнению, было войн между Украиной и Россией. В эфире украинского телеканала ZIK Ющенко призвал "называть вещи своими именами" и заявил, что конфликт на востоке Украины – это одна из "национально-освободительных войн, в частности, 24-я война Украины с Россией".

По мнению Ющенко, Киев должен разорвать все связи с Москвой, в том числе прекратить перемещение капиталов и миграцию людей. После этого любые частные случаи с российскими банками и предприятиями не будут вызывать вопросов.

Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин в эфире радио Sputnik прокомментировал эти заявления.

"Что движет Ющенко? Возможно, обида за то, что не состоялись те прагматичные отношения, которые он хотел выстроить с Россией в 2005 году, когда Украина и Россия начали взаимодействие. Ведь определенные перспективы выстраивались, но не получилось. Потому что блок Тимошенко – Янукович фактически сорвал инициативу Ющенко по сближению с Россией. И потом дальнейший курс Украины – реакция на операцию РФ в Южной Осетии – полностью разорвал взаимопонимание. 24 войны, о которых говорит Ющенко, конечно, это много. Россия не воевала и не воюет на Украине. Это всем понятно. Просто Киеву надо переложить ответственность за все те кризисы, которые сейчас происходят в стране", – сказал эксперт.

По его мнению, Ющенко не приходится рассчитывать на продолжение политической деятельности на Украине.

"Я часто смотрю украинские телешоу с участием различных политических деятелей. Ющенко там стоит где-то в стороне от дебатов, высказывается очень коротко, и его высказывания идут в общем тренде. На продолжение политической деятельности рассчитывать ему не приходится. Он проиграл выборы в 2009 году, набрав меньше 10%. Поэтому все его заявления – из каких-то внутренних вопросов: то ли его используют, то ли он вынужден подстраиваться по требованию Порошенко к той политике, которая проводится на Украине. Говорить о том, что Ющенко возвращается на политическую арену как самостоятельный игрок, невозможно. С таким имиджем, с таким политическим бэкграундом ему рассчитывать не на что. Разве что "отыгрывать" определенные задачи, которые ему ставят или навязывают в киевском руководстве", – отметил эксперт.

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