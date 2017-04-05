Аналитик: не думаю, что назначение Гайдар пойдет на пользу Порошенко

Мария Гайдар назначена внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. Это назначение в эфире радио Sputnik прокомментировал политический аналитик Роман Манекин.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником. Указ, подписанный 28 марта, опубликован на официальном сайте главы государства.

Мария Гайдар – политик, журналист и общественный деятель, дочь известного политического деятеля Егора Гайдара. В 2009-2011 годах она занимала пост вице-губернатора Кировской области.

На Украине Гайдар начала работать в 2015 году, когда губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пригласил ее стать своим заместителем. В августе того же года она получила украинский паспорт, однако ей все же пришлось уйти со своего поста из-за нового закона о госслужбе, который запрещает лицам с двойным гражданством быть чиновниками.

Гайдар осталась в команде Саакашвили в качестве внештатного советника. Также она была избрана депутатом одесского облсовета от "Блока Петра Порошенко".

В сентябре 2016 года политик отказалась от российского гражданства, обосновав это "вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России".

Политический аналитик Роман Манекин считает, что главной целью Марии Гайдар является достижение собственного благополучия.

"Есть люди, которые делают собственную биографию, и есть люди, которые пытаются использовать чужую биографию для достижения собственного благополучия. К сожалению, ко второму сорту людей относится Мария Гайдар. Вся ее биография говорит о том, что ее главной целью является достижение некоего социального благополучия. Причем в методах она не стеснялась никогда. Вершиной ее биографии, конечно, был переход в советники Михаила Саакашвили – такой союз двух "отставников", двух перебежчиков. Один сбежал из Грузии и возглавил Одесскую область, а другая сбежала к нему в советники из Москвы. Причем и к первому, и ко второй на их родине остались вопросы", – сказал Роман Манекин в эфире радио Sputnik.

Он выразил сомнение, что новое назначение Гайдар пойдет на пользу Украине или лично Порошенко.

"Я не думаю, что назначение Гайдар советником Порошенко как-то усилит популярность этого президента, доверие со стороны населения Украины. И я не думаю, что это пойдет на пользу Украине", – отметил политический аналитик.

При этом он обратил внимание на два момента.

"Во-первых, ее личная активность, она легко меняла партнеров по политическому бизнесу, причем не только в России, но и на Украине. Мы знаем о существующих противоречиях между Саакашвили и Порошенко, а она легко перебежала с одного фланга на другой. И есть еще один момент, на который я бы обратил внимание – ее связи в определенное время с (блогером Алексеем) Навальным. Я бы постарался разобраться в возможных связях Гайдар с акциями, которые происходят в последнее время в России – не существует ли финансовой или какой-то иной поддержки из Киева. Понятно, что Гайдар на Украине в любом случае не ключевая фигура, но связь такая может быть", – заключил Роман Манекин.

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