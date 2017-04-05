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Аналитик: не думаю, что назначение Гайдар пойдет на пользу Порошенко

13:1505.04.2017
(обновлено: 13:45 05.04.2017)
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Пресс-конференция Марии Гайдар в Киеве
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Мария Гайдар назначена внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. Это назначение в эфире радио Sputnik прокомментировал политический аналитик Роман Манекин.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником. Указ, подписанный 28 марта, опубликован на официальном сайте главы государства.

Мария Гайдар – политик, журналист и общественный деятель, дочь известного политического деятеля Егора Гайдара. В 2009-2011 годах она занимала пост вице-губернатора Кировской области.

Политик Мария Гайдар получила гражданство Украины
© РИА Новости. Михаил Маркив
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Мнение: Порошенко заинтересован в таких, как Мария Гайдар

На Украине Гайдар начала работать в 2015 году, когда губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пригласил ее стать своим заместителем. В августе того же года она получила украинский паспорт, однако ей все же пришлось уйти со своего поста из-за нового закона о госслужбе, который запрещает лицам с двойным гражданством быть чиновниками.

Гайдар осталась в команде Саакашвили в качестве внештатного советника. Также она была избрана депутатом одесского облсовета от "Блока Петра Порошенко".

В сентябре 2016 года политик отказалась от российского гражданства, обосновав это "вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России".

Политический аналитик Роман Манекин считает, что главной целью Марии Гайдар является достижение собственного благополучия. 

"Есть люди, которые делают собственную биографию, и есть люди, которые пытаются использовать чужую биографию для достижения собственного благополучия. К сожалению, ко второму сорту людей относится Мария Гайдар. Вся ее биография говорит о том, что ее главной целью является достижение некоего социального благополучия. Причем в методах она не стеснялась никогда. Вершиной ее биографии, конечно, был переход в советники Михаила Саакашвили – такой союз двух "отставников", двух перебежчиков. Один сбежал из Грузии и возглавил Одесскую область, а другая сбежала к нему в советники из Москвы. Причем и к первому, и ко второй на их родине остались вопросы", – сказал Роман Манекин в эфире радио Sputnik.

Пресс-конференция Марии Гайдар в Киеве
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Политолог: Мария Гайдар не стала своей для тех, ради кого предала РФ

Он выразил сомнение, что новое назначение Гайдар пойдет на пользу Украине или лично Порошенко.

"Я не думаю, что назначение Гайдар советником Порошенко как-то усилит популярность этого президента, доверие со стороны населения Украины. И я не думаю, что это пойдет на пользу Украине", – отметил политический аналитик.

При этом он обратил внимание на два момента.

"Во-первых, ее личная активность, она легко меняла партнеров по политическому бизнесу, причем не только в России, но и на Украине. Мы знаем о существующих противоречиях между Саакашвили и Порошенко, а она легко перебежала с одного фланга на другой. И есть еще один момент, на который я бы обратил внимание – ее связи в определенное время с (блогером Алексеем) Навальным. Я бы постарался разобраться в возможных связях Гайдар с акциями, которые происходят в последнее время в России – не существует ли финансовой или какой-то иной поддержки из Киева. Понятно, что Гайдар на Украине в любом случае не ключевая фигура, но связь такая может быть", – заключил Роман Манекин.

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Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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