Политик: в заявлении СБУ о помощи РФ в расследовании теракта нет смысла

СБУ выразила готовность помочь в расследовании взрыва в петербургском метро. По мнению лидера "Партии Великое Отечество" Николая Старикова, это голословное заявление. Своей точкой зрения он поделился с радио Sputnik.

Служба безопасности Украины готова помочь российским спецслужбам в расследовании дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявил советник главы ведомства Юрий Тандит.

"Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления", – приводит слова Тандита сайт телеканала "112 Украина".

Лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков считает это заявление голословным.

"Не вижу никакого смысла в этом заявлении, кроме красивого пиара. У Украины нет никакого опыта борьбы с реальным терроризмом. То, что называется на Украине "антитеррористической операцией", на самом деле является гражданской войной. В Киеве, слава Богу, никто бомб не взрывает и заложников не захватывает. И никаких террористических проявлений (самопровозглашенные) ДНР и ЛНР никогда не проявляли и проявлять не собираются. Опыта борьбы с терроризмом у Киева нет. Кроме того, СБУ находится под плотным колпаком американских спецслужб и управляется из Вашингтона. Поэтому сам Киев ничем помочь нам не может. А нашим правоохранителям хочется сказать огромное спасибо за 42 предотвращенных террористических акта и пожелать мужества и успехов в деле предотвращения этих кровавых преступлений", – сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел в понедельник около 14.30. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли самодельную бомбу, которую удалось обезвредить.

По последним данным Минздрава, в результате взрыва погибли 14 человек. В больницах остаются 49 пострадавших, состояние 12 из них оценивается как тяжелое.

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