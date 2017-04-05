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Востоковед: ракетная программа Северной Кореи вышла на новый этап

12:1005.04.2017
(обновлено: 12:12 05.04.2017)
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Жители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее
© AP Photo/ Ahn Young-joon
КНДР провела запуск баллистической ракеты, войска Южной Кореи на этом фоне находятся в полной боеготовности. Востоковед Александр Воронцов в эфире радио Sputnik отметил, что выход из ситуации предлагал сам Пхеньян, но его не услышали.

Правительство Южной Кореи осудило новое ракетное испытание в КНДР как вызов миру и безопасности международного сообщества, заявил в Сеуле официальный представитель южнокорейского МИД Чо Чжун Хек.

Новое ракетное испытание КНДР было проведено в районе населенного пункта Синпхо в сторону Японского моря, ракета пролетела около 60 километров.

КНДР запустила ракету Кванмэнсон (Яркая звезда)
© AFP 2017/ Yonhap
Мнение: КНДР решила не тянуть с испытанием ядерной бомбы

По данным южнокорейских военных, это была баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Она достигла максимальной высоты полета в 189 километров, сообщило агентство Ренхап.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок.

При этом северокорейское руководство ссылается на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

Телевизионный выпуск новостей о запуске северокорейской ракеты на мониторе железнодорожной станции в Сеуле
© AFP 2017/ Jung Yeon-Je
Эксперт: для КНДР не принципиально, что новый ракетный пуск не удался

"Возможно, взаимные упреки надоели обеим сторонам. Но ведь ситуация следующая: в Южной Корее сейчас проводятся крупнейшие американо-южнокорейские маневры. Длятся они два месяца – март и апрель, там задействованы тысячи и тысячи военнослужащих, которые в ходе этих учений каждый день стреляют из разных видов оружия, запускают разные виды ракет. Северяне воспринимают это как угрозу. И так бывает всегда – эти маневры ежегодные. Поэтому в марте-апреле всегда обострение на Корейском полуострове. Северяне демонстрируют, что готовы бескомпромиссно защищаться в случае малейшей агрессии, и что у них есть, чем себя защитить", – сказал Александр Воронцов.

По его словам, КНДР демонстрирует, что намерена и дальше развивать свою ядерную программу.

"Каждое испытание северян воспринимается как провокация. Но ведь есть другая сторона вопроса: Северная Корея развивает ракетную программу, и говорит об этом откровенно. Ракетная программа требует испытаний – все страны их проводят. Сейчас ракетная программа КНДР вышла на новый этап, достигла осязаемых результатов, и, видимо, испытаний требуется все больше. Так что это логичный процесс с военно-технической точки зрения", – отметил эксперт.

Рекс Тиллерсон Архивное фото
© AFP 2017/ Saul Loeb
Военный эксперт: в США поменяли оценку способности КНДР к созданию оружия

Тем временем, считает он, можно было бы найти выход из этой ситуации, и Пхеньян его предлагал.

"Северяне предлагали мораторий на мораторий: мол, мы откажемся от ракетно-ядерных испытаний, а вы резко уменьшите масштаб регулярных совместных с американцами маневров на наших границах. Уже эту инициативу подхватил и Пекин, призвав стороны к "двойному прекращению". Но все было отвергнуто с порога – Госдеп США заявил: мол, нам это неинтересно, мы это обсуждать не собираемся. А ведь можно было бы сделать ситуацию более спокойной", – сказал Александр Воронцов.

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