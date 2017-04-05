Мнение: Порошенко заинтересован в таких, как Мария Гайдар

Украинский президент Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником. Политолог Олег Игнатов считает это назначение вполне объяснимым. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником. Указ, подписанный 28 марта, опубликован на официальном сайте главы государства.

Мария Гайдар – политик, журналист и общественный деятель, дочь известного политического деятеля Егора Гайдара. В 2009-2011 годах она занимала пост вице-губернатора Кировской области.

На Украине Гайдар начала работать в 2015 году, когда губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пригласил ее стать своим заместителем. В августе того же года она получила украинский паспорт, однако ей все же пришлось уйти со своего поста из-за нового закона о госслужбе, который запрещает лицам с двойным гражданством быть чиновниками.

Гайдар осталась в команде Саакашвили в качестве внештатного советника. Также она была избрана депутатом одесского облсовета от "Блока Петра Порошенко".

В сентябре 2016 года политик отказалась от российского гражданства, обосновав это "вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России".

Политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов считает назначение Марии Гайдар советником украинского президента вполне логичным.

"До отставки Михаила Саакашвили с поста губернатора Одесской области она (Гайдар) была его советником. Но после отставки Саакашвили она, естественно, не могла найти себе применение в Одесской области. Вместе с тем Гайдар была местным депутатом от президентского "Блока Петра Порошенко". Поэтому уход Гайдар в команду Порошенко и назначение ее на пост советника является вполне объяснимым. Она не хочет участвовать в политических дрязгах, не хочет участвовать в политической кампании Саакашвили и в то же время хочет расти, как технократ и управленец", – сказал Олег Игнатов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Порошенко заинтересован в таких людях как Гайдар в своей команде.

"Что касается Петра Порошенко, то не думаю, что у него очень высокие представления о ее потенциале – Гайдар не является признанным реформатором с мировым именем. С другой стороны, президент Порошенко заинтересован в том, чтобы на Украине продолжали работать российские эмигранты с такими знаковыми именами", – считает политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!