Мнение: ИГ* пытается подорвать престиж Трампа. И делает это успешно

СМИ распространили заявление, в котором террористы ИГ* называют президента США Дональда Трампа "идиотом". Востоковед Борис Долгов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это часть пропагандистской войны против США.

Агентство Рейтер распространило заявление представителя террористической группировки "Исламское государство"*, в котором упоминается президент США Дональд Трамп.

В сообщении, в частности, говорится о "потонувших" Соединенных Штатах, которые "управляются идиотом". Боевики также заявили, что Трамп "не знает, что такое Сирия или Ирак".

Агентство отмечает, что это первое заявление ИГ*, в котором фигурирует имя нового американского лидера.

Дональд Трамп не раз говорил, что намерен уничтожить ИГ*. По его словам, Вашингтон готов сотрудничать с другими странами, чтобы "стереть этого врага с лица нашей планеты".

Международная коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии и Ираке операцию против ИГ*. При этом в Сирии коалиция действует без согласия Дамаска.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов считает, что это заявление террористов – часть пропагандистской войны против США.

"Такое обращение не является первым и единственным. С одной стороны, это такие пропагандистские заявления, которые должны поддержать боевой дух, если можно так сказать, тех, кто солидарен идеям "Исламского государства"*. И снизить имидж руководителей государств, в адрес которых звучат такие слова. Это часть пропагандистской, информационной войны, которую ведет ИГ*", – сказал Борис Долгов в эфире радио Sputnik.

И эту информационную войну против американского лидера террористы ведут вполне успешно, считает эксперт.

"Такие антитрамповские заявления совпадают с тем, что появляется в СМИ, которые критикуют Трампа. Все это направлено на то, чтобы подорвать престиж Трампа, подорвать доверие к нему американцев. И делается это успешно. В целом же это все направлено на то, чтобы предотвратить удары США по террористам или ослабить их действия против ИГ*. Конечно, это иллюзия, но это часть информационной войны, которую представители ИГ* ведут достаточно профессионально", – заключил Борис Долгов.

*Террористическая группировка запрещена в России

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