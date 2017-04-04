Экономист: у Киева нет $3 млрд на выплату долга РФ, откуда у него $13 млрд

Замглавы НБУ Олег Чурий сообщил, что Украина до конца 2019 года должна выплатить 12,8 млрд долларов по внешним обязательствам. В эфире радио Sputnik экономист Игорь Ковалев выразил мнение, что шансы на выплату Украиной этой суммы достаточно низки.

Украина до конца 2019 года должна выплатить 12,8 млрд долларов по внешним обязательствам, сообщил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий.

Как сообщили украинские СМИ, Чурий на брифинге во вторник сказал: "По последним уточненным данным, в 2017–2019 годах Украине придется выплатить для погашения и обслуживания государственного долга в инвалюте, в том числе по кредитам МВФ, которые мы получим в течение этого периода, приблизительно 12,8 млрд долларов".

В середине марта Чурий сообщал, что в ближайшие три года Украине предстоит выплатить в счет погашения и обслуживания госдолга до 12,5 млрд долларов.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Ковалев считает, что украинские власти сейчас лишь аккумулируют долги ради обеспечения выживаемости государства и не думают о том, как их потом возвращать.

"Судя по тому, что Украина не выплачивает даже трехмиллиардный долг России, ее шансы выплатить более крупные суммы достаточно низки. Причем и взять у Украины нечего: практически нет никакой госсобственности за границей, то есть, нечего арестовывать. За границей есть только посольства – но они пользуются дипломатической неприкосновенностью, их забрать нельзя. То есть, в данном случае украинские власти действуют скорее по принципу "после нас – хоть потоп". Главное – сейчас обеспечить выживаемость, получить хоть какие-то деньги на то, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию. А как это потом возвращать, на мой взгляд, никто не думает. И это, по большому счету, ложится на плечи будущих поколений", – сказал Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik.

По мнению экономиста, пока нет оснований рассчитывать на такое улучшение ситуации в украинской экономике, которое позволит облегчить долговое бремя.

"Пока не видно никаких позитивных изменений в украинской экономике, скорее наоборот: из-за блокады Донбасса останавливаются достаточно крупные промышленные предприятия. И даже те небольшие позитивные сдвиги, которые наметились в последние месяцы – и то во многом из-за того, что падение было таким серьезным, что и небольшой рост казался серьезным благом – даже они этой политикой блокады были сведены на нет. И ситуация в экономике Украины, на мой взгляд, только ухудшилась", – считает Игорь Ковалев.

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