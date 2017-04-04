Экономист: у Киева нет $3 млрд на выплату долга РФ, откуда у него $13 млрд

Украина до конца 2019 года должна выплатить 12,8 млрд долларов по внешним обязательствам, сообщил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий.
Как сообщили украинские СМИ, Чурий на брифинге во вторник сказал: "По последним уточненным данным, в 2017–2019 годах Украине придется выплатить для погашения и обслуживания государственного долга в инвалюте, в том числе по кредитам МВФ, которые мы получим в течение этого периода, приблизительно 12,8 млрд долларов".
В середине марта Чурий сообщал, что в ближайшие три года Украине предстоит выплатить в счет погашения и обслуживания госдолга до 12,5 млрд долларов.
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Ковалев считает, что украинские власти сейчас лишь аккумулируют долги ради обеспечения выживаемости государства и не думают о том, как их потом возвращать.
"Судя по тому, что Украина не выплачивает даже трехмиллиардный долг России, ее шансы выплатить более крупные суммы достаточно низки. Причем и взять у Украины нечего: практически нет никакой госсобственности за границей, то есть, нечего арестовывать. За границей есть только посольства – но они пользуются дипломатической неприкосновенностью, их забрать нельзя. То есть, в данном случае украинские власти действуют скорее по принципу "после нас – хоть потоп". Главное – сейчас обеспечить выживаемость, получить хоть какие-то деньги на то, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию. А как это потом возвращать, на мой взгляд, никто не думает. И это, по большому счету, ложится на плечи будущих поколений", – сказал Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik.
По мнению экономиста, пока нет оснований рассчитывать на такое улучшение ситуации в украинской экономике, которое позволит облегчить долговое бремя.
"Пока не видно никаких позитивных изменений в украинской экономике, скорее наоборот: из-за блокады Донбасса останавливаются достаточно крупные промышленные предприятия. И даже те небольшие позитивные сдвиги, которые наметились в последние месяцы – и то во многом из-за того, что падение было таким серьезным, что и небольшой рост казался серьезным благом – даже они этой политикой блокады были сведены на нет. И ситуация в экономике Украины, на мой взгляд, только ухудшилась", – считает Игорь Ковалев.
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