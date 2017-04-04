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Мнение: в Европарламенте готовится акция против "безвиза" для Украины

19:0904.04.2017
(обновлено: 19:14 04.04.2017)
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Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция
© Flickr/ European Parliament
В Европарламенте зарегистрировали поправку, которая может заблокировать принятие резолюции по безвизовому режиму для Украины. Член научно-экспертного совета комитета Госдумы по делам СНГ Алексей Плотников в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Депутаты Европарламента от правоконсервативной фракции "Европа за свободу и прямую демократию" зарегистрировали поправку, которая может заблокировать принятие резолюции по безвизовому режиму для Украины, сообщает "Укринформ".

Флаг Евросоюза. Киев, архивное фото
© AP Photo/ Dmitry Lovetsky
Мнение: для Украины "безвиз" много лет был символом, а оказался "пшиком"

По данным информагентства, авторами инициативы стали парламентарии из Великобритании, Германии и Швеции. 

Дебаты по поводу безвизового режима начнутся 5 апреля, а уже 6-го числа будет принята соответствующая резолюция.

Согласно регламенту, законопроекту предстоит пройти утверждение в Совете ЕС. Документ вступит в силу на 20 день после публикации.

Принятие решения о предоставлении Украине безвизового режима неоднократно откладывалось. Киев рассчитывал получить его до конца 2016 года, но этого не произошло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.

Паспорт гражданина Украины, архивное фото
© Fotolia/ Mykola Velychko
Мнение: "Европа вздрогнет" от наплыва украинских радикалов при "безвизе"

Профессор, доктор исторических наук, член научно-экспертного совета Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Алексей Плотников в эфире радио Sputnik отметил, что Евросоюз в целом достаточно тяжело принимает какие-либо решения, в том числе по вопросу "безвиза" Украине.

"Дело в том, что Евросоюз тяжел тем, что он крайне трудно внутренне управляется. Потому что все эти многочисленные евроинституты, построенные на голосованиях и переголосованиях, в общем-то, с большим трудом принимают консолидированные решения по важным вопросам", – сказал Алексей Плотников.

Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Украина получит "безвиз". Но не тот

По его мнению, пока трудно сказать, каково будет окончательное решение Европарламента, однако ясно одно – предоставлять "безвиз" Украине в ЕС не стремятся.

"Это (поправка к резолюции) может быть некий знак, намек на то, что подобного рода акция готовится. Я не исключаю, что акция этих трех парламентариев подготовлена, и они озвучивали некий сигнал, послали некий месседж, что сейчас может произойти ситуация, как, скажем, в Голландии. Она проголосовала вообще против. Тогда Евросоюз сделал вид, что он будет это дело игнорировать. То есть он как бы пытается усидеть на двух стульях. И что в данном случае будет для них решающим, я не знаю, но то, что они с крайней неохотой будут идти на какие-то уступки Украине в этом вопросе – это факт. Мы все прекрасно понимаем, что серьезно никто не хочет давать Украине безвизовый статус", – заключил Алексей Плотников.

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