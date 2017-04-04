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Мнение: "заробитчане" пострадают от мер РФ – но кто в этом виноват?

17:2604.04.2017
(обновлено: 17:30 04.04.2017)
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Денежные купюры и монеты России, архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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В России принят закон, ограничивающий денежные переводы на Украину. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что принятие этого закона – ответ на безответственные действия Киева.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий денежные переводы из России на Украину с помощью иностранных платежных систем. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выдача денег в одном из отделений Почты России, архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Мнение: денежные переводы из РФ на Украину будут теперь идти "в три плеча"
Согласно закону, если иностранное государство вводит запреты в отношении российских платежных систем, переводы денег в эту страну без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе зарубежных, будут возможны из России, только если операторы платежной системы и услуг инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Закон вступает в силу через 30 дней после официальной публикации и распространяется на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу. Документ призван устранить негативные последствия запрета российских платежных систем на Украине. Украинские власти ввели санкции в отношении российских платежных систем в октябре 2016 года.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что подписанный президентом РФ федеральный закон является ответной мерой на соответствующие действия руководства Украины.

"Я считаю, что этот шаг полностью оправдан, поскольку он является ответной мерой на действия Киева по запрету деятельности или введения санкций на территории Украины против российских финансовых структур. Мы знаем, что сейчас Сбербанк России покидает Украину после тех издевательств, через которые прошли сотрудники банка на территории Украины, хотя в первую очередь там работают граждане Украины, и юридическое лицо там было украинское. В таком же положении и другие (российские) финансовые структуры, которые подвергались давлению со стороны украинского режима на протяжении очень долгого времени", – напомнил Владислав Ганжара.

По словам депутата, ответные меры Москвы, несомненно, создадут сложности для миллионов "заробитчан", работающих в России. Однако нужно помнить, что первопричиной этих и прочих сложностей в жизни граждан Украины остаются безответственные действия Киева, добавил он.   

"На территории РФ работают миллионы украинских граждан, которые являются для своих семей на Украине одним из главных, если не единственным источником дохода, поскольку сегодня ситуация в экономике и на рынке труда Украины беспрецедентно тяжелая. И я думаю, что такие действия не пройдут бесследно для киевских властей, поскольку они затронут почти каждую украинскую семью. И я думаю, что это скажется на и так ежедневно снижающемся рейтинге президента Украины и добавит еще к тем проблемам, которые есть в стране, дополнительные социально-экономические потрясения. Все действия нынешнего руководства Украины на протяжении уже трех лет приводят к тому, что население, находясь в очень тяжелых условиях, переживает очень серьезное разочарование. Их страна с каждым днем скатывается в пропасть социально-экономических проблем. Нынешнее украинское государство уже и государством назвать сложно", – заключил Владислав Ганжара. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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