Политолог о новых обвинениях США в адрес РФ: уж коли врете, врите красиво

В Кремле назвали "полной ерундой" сообщения о некой секретной встрече с основателем частной американской военной компании Blackwater. Политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что обвинения в адрес РФ выглядят более чем странно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "полной ерундой" сообщения о некой секретной встрече в январе на Сейшелах "доверенного лица" президента РФ с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом. "Это ерунда полная", – сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать публикацию.

Газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских, европейских и арабских представителей властей утверждает, что основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс при посредничестве ОАЭ якобы провел в январе секретную встречу с "доверенным лицом президента РФ", чтобы установить канал коммуникации между лидерами России и США. Публикация появилась на фоне продолжающейся кампании по дискредитации американского президента США Дональда Трампа, в ходе которой утверждается о его "связях" с РФ.

Газета со ссылкой на американские официальные лица заявила, что ФБР тщательно рассматривает встречу на Сейшелах как часть более широкого расследования о "вмешательстве" России в выборы США 2016 года. В ФБР от комментариев отказались.

Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Администрация Трампа также опровергала эти обвинения.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что обвинения со стороны американских журналистов выглядят, по меньшей мере, странно.

"Меня всегда это удивляет. Если уж вы сочиняете, делайте это красиво, с какими-то подробностями, чтобы это было убедительно. Есть поговорка: да, он врет, но как красиво. То, что Эрик Принс якобы стал доверенным лицом, таким коммуникатором между Трампом и (Владимиром) Путиным – это более чем странно", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

По его словам, Эрик Принс слишком одиозная фигура для подобных миссий.

"Здесь сразу вспоминается анекдот: шел Штирлиц по центру Берлина, и ничто не выдавало в нем русского разведчика, кроме буденовки и рации за спиной. Эрик Принс – это настолько одиозный персонаж, находящийся под прицелом журналистов, что его перемещения, действия всегда интересны. И выбирать такого человека для секретных, тайных переговоров – это более чем глупо. Проще было назвать какого-нибудь постороннего человека, какого-нибудь Джона Смита, который якобы летал на Сейшелы и вел тайные переговоры", – сказал политолог.

Он отметил, что обвинения в "связях с РФ" в адрес политиков США стали уже модным трендом американской журналистики.

"Это огромная кампания, это модно, некоторые из них (журналистов), видимо, уже сами себя убедили, что Трамп – русский разведчик, и надо его разоблачать. И они готовы положить жизнь на это. Я думаю, что таких якобы встреч, тайных сепаратных переговоров будет еще много, а скоро и резидентов каких-нибудь наших "найдут". И "схватить за язык" их (журналистов) невозможно. В Штатах журналисты надежно прикрыты первой поправкой к конституции. Доказать, что журналист не просто врал, а делал это сознательно практически невозможно. Поэтому на политиков в США можно говорить все что угодно", – заключил Михаил Синельников-Оришак.

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