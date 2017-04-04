Мнение: венгры сами пролоббировали в ЕК проект "Пакш-2" с участием России

Площадка для строительства венгерской АЭС "Пакш-2" при участии России прошла все необходимые проверки. Эксперт Алексей Ампилогов в эфире радио Sputnik отметил, что Венгрия была очень заинтересована в проекте Росатома.

Площадка для строительства с участием России двух новых блоков АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2") в Венгрии прошла все необходимые проверки. Как сообщали ранее в Росатоме, работы по созданию строительно-монтажной базы на месте строительства планируется начать осенью 2017 года.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков единственной венгерской АЭС "Пакш" с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Однако реализацию проекта усиленно тормозила Еврокомиссия.

Президент фонда "Основание" Алексей Ампилогов в эфире радио Sputnik отметил, что венгерская сторона придает проекту особое значение.

"В Будапеште этот проект недаром зовут "сделкой века". Поскольку 40% всей электроэнергии в стране сейчас вырабатывают советские реакторы электростанции "Пакш-1", которую ввели в эксплуатацию еще в восьмидесятые годы. Именно для замены этих реакторов и запланирована постройка АЭС "Пакш-2", поскольку ресурс реакторов ограничен 2030-2035 годом", – сказал Алексей Ампилогов в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по его словам, с введением в строй новой АЭС Венгрия получит экспортные возможности.

"Венгрия правильно делает ставку на атомную энергетику, поскольку соседняя с ней Германия, сделавшая ставку на ветроэнергетику и на солнечную энергетику, сталкивается с неприятными трудностями: в безветренный пасмурный день у них не хватает генерации, и в силу этого они покупают электроэнергию в соседних странах. Поэтому Венгрия здесь имеет абсолютно четкий финансовый интерес – она будет снабжать электроэнергией соседнюю Германию в такие вот неприятные для немцев моменты", – отметил эксперт.

По его словам, Венгрия сама пролоббировала в Еврокомиссии проект Росатома.

"Основная претензия Еврокомиссии к российскому проекту касалась схемы финансирования. Но здесь я вижу "двойное дно", поскольку все это время была возможность конкуренции со стороны европейского проекта реактора – EPR-1600, который разрабатывает французская компания AREVA, и я не исключаю лоббистских усилий этой компании, которая пыталась продвинуть свой собственный проект. Но поскольку он уже окончательно завяз в громадных сроках строительства и в чудовищных бюджетах, то, думаю, что венгры просто устали ждать и пролоббировали Росатом как единственного производителя реакторов третьего поколения", – сказал Алексей Ампилогов.

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