Политолог об активизации Киева в Донбассе: ВСУ вновь будут биты и в котлах

В ДНР сообщили, что Киев стягивает бронетехнику к линии соприкосновения в Донбассе. Политолог Александр Казаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что если украинские военные начнут полномасштабное наступление, им не удастся выйти победителями.

Украинские силовики стягивают бронетехнику к линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"По данным нашей разведки, противник использует режим прекращения огня с нашей стороны для укрепления своих передовых позиций и стягивания бронетехники к линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Зайцево, Кирово и Новгородское отмечено проведение инженерных работ по дооборудованию занимаемых позиций и выполнение мероприятий маскировки бронетехники", – заявил Басурин.

Ранее во вторник командир "Грузинского легиона" Вооруженных сил Украины Мамука Мамулашвили в интервью украинскому порталу "Обозреватель" заявил, что Киев готов к тому, чтобы вернуть Донбасс под свой контроль.

"Сегодня ВСУ в полной компетенции, чтобы провести наступательную операцию "Буря" и освободить оккупированные территории. Украинская армия готова к большим вызовам", – заявил Мамулашвили.

Директор Центра либерально-консервативной политики им. П.Столыпина и П.Струве Александр Казаков в эфире радио Sputnik отметил, что действия Киева идут вразрез с Минскими договоренностями.

"Я бы сказал так: вообще ни одно действие Украины за последние два года не укладывается в рамки "Минска-2". Более того, даже поведение киевских властей в "Минск-2" не укладывается ни разу. Эти квазиполитические власти принимают решение о блокаде вместо того, чтобы разблокировать Донбасс, как написано в Минских соглашениях. Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают Донбасс. Это все не укладывалось, не укладывается и не будет укладываться в мирный процесс… Киев неоднократно заявлял, что им "Минск" не нужен, им нужна зачистка Донбасса. Поэтому это (информация о подготовке Киевом военной операции – ред.) никого не удивляет. Донбасс уже давно готовится к тому, чтобы принять эту операцию", – сказал Александр Казаков.

По его мнению, если украинские военные начнут полномасштабное наступление на Донбасс, им не удастся выйти победителями.

"В том, что касается количества личного состава и количества стянутой к линии разграничения военной техники и боеприпасов, украинская сторона по видимости сильна. Но при этом мы однозначно знаем, что в рядах ВС Украины царит моральное разложение, ежедневно поступает информация о дезертирстве. Вооруженные силы Украины воевать не хотят. То есть в количественных, цифровых показателях они представляют угрозу, но боевого духа у них нет абсолютно. Поэтому, как только они начнут полномасштабную военную кампанию, как и в предыдущие два раза останутся биты и окажутся в котлах. В этом нет никаких сомнений", – считает политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!