Авиаэксперт: перспективы F-35 довольно туманны

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 доставит американским ВВС массу проблем: оптимизация и летные испытания перспективной модели далеки от завершения, а конструктивные недостатки "стелса" значительно ограничивают область его применения, пишет обозреватель журнала National Interest Дэн Гразье.
"Новинка не обладает маневренностью своих предшественников. Налицо неприемлемые летные показатели на дозвуковых скоростях, когда на планер действуют стремительно меняющие свой вектор аэродинамические силы", – отмечает эксперт. Кроме того, добавляет он, F-35 абсолютно беспомощен в воздушном бою, поскольку текущая версия "операционной системы" самолета способна работать лишь с двумя ракетами класса "воздух-воздух".
Самой большой проблемой Гразье считает стоимость эксплуатации перспективной машины: час летных испытаний обходится американским налогоплательщикам в 44 тысячи долларов.
"Есть все основания полагать, что эта программа еще многие годы будет пожирать ресурсы, а в итоге мы получим второсортный самолет, уступающий в бою своим предшественникам", – резюмирует журналист.
По его мнению, Америка должна забыть о "национальной катастрофе стоимостью 1,5 триллиона долларов", а специалистам следует вновь взяться за разработку универсального истребителя-бомбардировщика.
Гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik отметил, что самолет разрабатывается уже не первый десяток лет, и сама концепция его боевого применения за это время могла измениться.
"Самолет разрабатывался в трех модификациях – для морского применения, для ПВО страны и как самолет вертикального взлета и посадки. Но сейчас перспективы самолета представляются довольно туманно. К тому же он поставляется на экспорт – его должны закупать страны-участницы программы, поэтому количество секретных технологий в самолете имеют ограничения. Возможно, у руководства американской компании-разработчика Lockheed Martin нет ясности перспектив относительно F-35, поэтому количество недостатков самолета постепенно возрастает. Возможно, современные конструкторы Lockheed Martin не столь одаренные, поэтому и качество страдает. А в связи с утратой интереса упал энтузиазм, поэтому и сроки, и доработка затягиваются", – сказал Виктор Прядка.
По его мнению, разработку нового универсального истребителя-бомбардировщика США, скорее всего, отложат.
""Старший брат" F-35 – это самолет F-22 Raptor, и некоторое количество этих самолетов было поставлено армии США. Но в связи со сложностью конструкции, его бортового оборудования, стоимость самолета значительно возросла, и программу ограничили. Здесь стоит вопрос о перспективах применения этого оружия. Возможно, нынешнее руководство США задумалось о тратах на подобные программы, учитывая, что эти деньги можно перенаправить на более насущные проблемы", – отметил Виктор Прядка.
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