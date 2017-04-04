Авиаэксперт: перспективы F-35 довольно туманны

Журнал NI назвал истребитель F-35 "национальной катастрофой", отметив все его конструктивные недостатки. Авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik выразил мнение, что разработчики самолета теряют к нему интерес.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 доставит американским ВВС массу проблем: оптимизация и летные испытания перспективной модели далеки от завершения, а конструктивные недостатки "стелса" значительно ограничивают область его применения, пишет обозреватель журнала National Interest Дэн Гразье.

В статье он ссылается на доклад недавно ушедшего в отставку директора Бюро эксплуатационных испытаний министерства обороны США Майкла Гилмора. Бывший чиновник полагает, что "сотни критических промахов" не позволяют считать F-35 полноценной боевой машиной.

"Новинка не обладает маневренностью своих предшественников. Налицо неприемлемые летные показатели на дозвуковых скоростях, когда на планер действуют стремительно меняющие свой вектор аэродинамические силы", – отмечает эксперт. Кроме того, добавляет он, F-35 абсолютно беспомощен в воздушном бою, поскольку текущая версия "операционной системы" самолета способна работать лишь с двумя ракетами класса "воздух-воздух".

Самой большой проблемой Гразье считает стоимость эксплуатации перспективной машины: час летных испытаний обходится американским налогоплательщикам в 44 тысячи долларов.

"Есть все основания полагать, что эта программа еще многие годы будет пожирать ресурсы, а в итоге мы получим второсортный самолет, уступающий в бою своим предшественникам", – резюмирует журналист.

По его мнению, Америка должна забыть о "национальной катастрофе стоимостью 1,5 триллиона долларов", а специалистам следует вновь взяться за разработку универсального истребителя-бомбардировщика.

Гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik отметил, что самолет разрабатывается уже не первый десяток лет, и сама концепция его боевого применения за это время могла измениться.

"Самолет разрабатывался в трех модификациях – для морского применения, для ПВО страны и как самолет вертикального взлета и посадки. Но сейчас перспективы самолета представляются довольно туманно. К тому же он поставляется на экспорт – его должны закупать страны-участницы программы, поэтому количество секретных технологий в самолете имеют ограничения. Возможно, у руководства американской компании-разработчика Lockheed Martin нет ясности перспектив относительно F-35, поэтому количество недостатков самолета постепенно возрастает. Возможно, современные конструкторы Lockheed Martin не столь одаренные, поэтому и качество страдает. А в связи с утратой интереса упал энтузиазм, поэтому и сроки, и доработка затягиваются", – сказал Виктор Прядка.

По его мнению, разработку нового универсального истребителя-бомбардировщика США, скорее всего, отложат.

""Старший брат" F-35 – это самолет F-22 Raptor, и некоторое количество этих самолетов было поставлено армии США. Но в связи со сложностью конструкции, его бортового оборудования, стоимость самолета значительно возросла, и программу ограничили. Здесь стоит вопрос о перспективах применения этого оружия. Возможно, нынешнее руководство США задумалось о тратах на подобные программы, учитывая, что эти деньги можно перенаправить на более насущные проблемы", – отметил Виктор Прядка.

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