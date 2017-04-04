Эксперт: машинист петербургского метрополитена очень точно оценил ситуацию

Сотрудники петербургского метрополитена, где в понедельник произошел взрыв, действовали в чрезвычайных обстоятельствах очень грамотно. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал бывший ответственный работник Московского метрополитена Юрий Щукин.

Машиниста поезда петербургского метрополитена представят к награде за действия в чрезвычайной ситуации, благодаря которым удалось избежать роста числа жертв, сообщила РИА Новости представитель метрополитена.

"Он будет награжден за свои действия в условиях чрезвычайной ситуации. Если бы состав не был выведен на платформу, в закрытом пространстве тоннеля взрыв мог бы привести к еще более серьезным жертвам", – сказала она.

По словам представителя метрополитена, машинист 1966 года рождения работает в метрополитене Санкт-Петербурга 15 лет, с 2006 года ему присвоен статус машиниста первого класса.

Взрыв в петербургском метро произошел в понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Машинист принял решение не останавливать поезд и доехал до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим.

По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

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Бывший заместитель главного инженера Службы электроснабжения Московского метрополитена Юрий Щукин в эфире радио Sputnik отметил, что машинист поезда принял абсолютно правильное решение.

"Машинист очень точно оценил ситуацию. По всей видимости, он использовал зеркала обзора, убедился, что выступающих элементов нет. У него есть и камеры видеообзора, и он, по-видимому, сориентировался и по этим камерам. Для того чтобы эвакуировать людей из зоны перегона, нужно было снимать напряжение, и это достаточно длительный процесс. Людей в этом случае надо выводить черед передний или задний вагон, это потребует большого количества времени и большой подготовительной работы. Потому что эвакуировать людей, которые сами передвигаться по шпалам не могут – это очень сложно. Поэтому (машинист и принял) такое решение: он видел, что нет препятствий для движения поезда, и как специалист принял абсолютно правильное решение. Также очень грамотно отработали все службы метрополитена: и эвакуация и оповещение пассажиров – все было четко отработано", – сказал Юрий Щукин.

По его словам, работников метрополитена готовят к действиям в чрезвычайных обстоятельствах, на этот счет разработаны специальные инструкции.

"Кроме регулярного обучения машинисты проходят инструктажи. Они готовятся, в том числе, и к нестандартным ситуациям", – отметил Юрий Щукин.

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