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Политолог: Киев не заметил, что тариф "безлимитное хамство" уже закончился

12:5704.04.2017
(обновлено: 12:58 04.04.2017)
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Исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд на церемонии жеребьевки международного конкурса Евровидение-2017 в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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В Киеве обвинили организаторов Евровидения в "неуважении к суверенитету Украины". Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что "ошейник" Запада ослаб, однако Киев продолжает двигаться в том же направлении, что и раньше.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины раскритиковал Европейский вещательный союз (EBU) за вмешательство во внутренние дела страны. Текст обращения опубликован на сайте телеканала "UA: Перший".

Певица Юлия Самойлова, архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Тем самым Украина отреагировала на заявление генерального директора EBU Ингрид Делтенре о возможном бойкоте "Евровидения" в Киеве рядом вещательных компаний Европы из-за запрета на въезд в страну для российской участницы "Евровидения-2017" Юлии Самойловой.

Авторы обращения призвали EBU "уважать суверенитет Украины", не превращать организацию в "инструмент усиления чужих политических манипуляций" и не препятствовать подобными заявлениями нормальному проведению конкурса.

Ранее Служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезжать в страну из-за того, что исполнительница в 2015 году выступала в Крыму.

Подготовка к церемонии жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве
© Фото: Stijn Smulders
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Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что подобная реакция Киева достаточно типична для последнего времени.

"При этом их возмущения идут под общим девизом: "а нас-то за что?". Со времен начала Майдана и буквально до последнего времени, точнее до выборов в США, все выходки людей, которые стояли на Майдане, а потом перешли в украинскую власть, воспринимались на Западе или с молчаливым одобрением, или с активной поддержкой в прессе, на международной арене. Но вдруг произошли значительные изменения", – сказал Александр Дудчак.

Однако в Киеве этого замечать не хотят, считает политолог.

Эмблема конкурса Евровидение-2017
© Фото: EBU/UA:PBC
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"Заокеанское "Око Саурона" не так пристально следит сейчас за Украиной. Киев не заметил, что ошейник немного ослаб, что их уже не так подгоняют плеткой, и идут в том же направлении. Они не заметили, что тариф "безлимитное хамство" закончился, и они не могут сориентироваться в новых условиях. Если бы в Киеве понимали изменение на международной арене отношения к Украине, они бы максимально выжали позитива для себя, для своего имиджа в Европе, в мире в целом – все-таки пригласили бы российскую участницу. Это сыграло бы в плюс и имиджу Украины, и конкурсу в целом", – отметил Александр Дудчак.

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