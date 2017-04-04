Политолог: Киев не заметил, что тариф "безлимитное хамство" уже закончился

В Киеве обвинили организаторов Евровидения в "неуважении к суверенитету Украины". Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что "ошейник" Запада ослаб, однако Киев продолжает двигаться в том же направлении, что и раньше.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины раскритиковал Европейский вещательный союз (EBU) за вмешательство во внутренние дела страны. Текст обращения опубликован на сайте телеканала "UA: Перший".

Тем самым Украина отреагировала на заявление генерального директора EBU Ингрид Делтенре о возможном бойкоте "Евровидения" в Киеве рядом вещательных компаний Европы из-за запрета на въезд в страну для российской участницы "Евровидения-2017" Юлии Самойловой.

Авторы обращения призвали EBU "уважать суверенитет Украины", не превращать организацию в "инструмент усиления чужих политических манипуляций" и не препятствовать подобными заявлениями нормальному проведению конкурса.

Ранее Служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезжать в страну из-за того, что исполнительница в 2015 году выступала в Крыму.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что подобная реакция Киева достаточно типична для последнего времени.

"При этом их возмущения идут под общим девизом: "а нас-то за что?". Со времен начала Майдана и буквально до последнего времени, точнее до выборов в США, все выходки людей, которые стояли на Майдане, а потом перешли в украинскую власть, воспринимались на Западе или с молчаливым одобрением, или с активной поддержкой в прессе, на международной арене. Но вдруг произошли значительные изменения", – сказал Александр Дудчак.

Однако в Киеве этого замечать не хотят, считает политолог.

"Заокеанское "Око Саурона" не так пристально следит сейчас за Украиной. Киев не заметил, что ошейник немного ослаб, что их уже не так подгоняют плеткой, и идут в том же направлении. Они не заметили, что тариф "безлимитное хамство" закончился, и они не могут сориентироваться в новых условиях. Если бы в Киеве понимали изменение на международной арене отношения к Украине, они бы максимально выжали позитива для себя, для своего имиджа в Европе, в мире в целом – все-таки пригласили бы российскую участницу. Это сыграло бы в плюс и имиджу Украины, и конкурсу в целом", – отметил Александр Дудчак.

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