Политолог о скандале с Евровидением: Киев теряет имидж перед Европой

На Украине расценили призыв EBU допустить российскую певицу Юлию Самойлову к "Евровидению-2017" как вмешательство во внутренние дела страны. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что Киев вновь использует конкурс в политических целях.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины раскритиковал Европейский вещательный союз (EBU) за вмешательство во внутренние дела страны. Текст обращения опубликован на сайте телеканала "UA: Перший".

Тем самым Украина отреагировала на заявление генерального директора EBU Ингрид Делтенре о возможном бойкоте "Евровидения" в Киеве рядом вещательных компаний Европы из-за запрета на въезд в страну для российской участницы "Евровидения-2017" Юлии Самойловой.

Авторы обращения призвали EBU "уважать суверенитет Украины", не превращать организацию в "инструмент усиления чужих политических манипуляций" и не препятствовать подобными заявлениями нормальному проведению конкурса.

Ранее Служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезжать в страну из-за того, что исполнительница в 2015 году выступала в Крыму.

По словам политолога Ивана Мезюхо, Украина уже не первый раз использует конкурс "Евровидение" как политическую площадку.

"Напомню, что после того, как в 2004 года на Украине случилась так называемая "оранжевая революция", в 2005 году на "Евровидении" выступала украинская музыкальная группа с политизированной песней, с которой они стояли и на майдане Незалежности и призывали голосовать за тогдашнего кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко. Так что у Украины есть опыт по использованию "Евровидения" в своих политических целях", – сказал Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Украина своими действиями, направленными против российской исполнительницы, наносит вред, прежде всего, самой себе.

"Не допуская Самойлову к участию в конкурсе, Украина теряет свое лицо перед европейскими государствами, терпит имиджевые потери. Украина выставляет себя в негативном свете перед европейскими государствами и теряет образ демократического государства. Потому что для Европы сложившаяся ситуация с российской исполнительницей является недопустимой. Очевидно, что после этого "Евровидения" у европейских зрителей останется существенный осадок", – полагает политолог.

Он считает, что противостояние организаторов конкурса и Украины будет только нарастать.

"Организаторы "Евровидения" заинтересованы в участии Российской Федерации, без нее оно не будет таким масштабным конкурсом, каким стало в последнее время. Поэтому организаторы будут делать все возможное, чтобы Россия все-таки приняла участие. Но Украина будет делать все, чтобы этого не произошло. Упертость украинских политиков будет выше национальных интересов Украины, а в интересах Украины – пустить российскую исполнительницу. И, я думаю, такая неадекватная политика будет продолжаться еще долго", – заключил Иван Мезюхо.

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