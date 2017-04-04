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Политолог о скандале с Евровидением: Киев теряет имидж перед Европой

12:1604.04.2017
(обновлено: 13:28 04.04.2017)
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Певица Юлия Самойлова, архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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На Украине расценили призыв EBU допустить российскую певицу Юлию Самойлову к "Евровидению-2017" как вмешательство во внутренние дела страны. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что Киев вновь использует конкурс в политических целях.
Исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд на церемонии жеребьевки международного конкурса Евровидение-2017 в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Политолог: Киев не заметил, что тариф "безлимитное хамство" уже закончился

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины раскритиковал Европейский вещательный союз (EBU) за вмешательство во внутренние дела страны. Текст обращения опубликован на сайте телеканала "UA: Перший".

Тем самым Украина отреагировала на заявление генерального директора EBU Ингрид Делтенре о возможном бойкоте "Евровидения" в Киеве рядом вещательных компаний Европы из-за запрета на въезд в страну для российской участницы "Евровидения-2017" Юлии Самойловой.

Подготовка к церемонии жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве
© Фото: Stijn Smulders
Пригожин: Украина может "похоронить" Евровидение

Авторы обращения призвали EBU "уважать суверенитет Украины", не превращать организацию в "инструмент усиления чужих политических манипуляций" и не препятствовать подобными заявлениями нормальному проведению конкурса.

Ранее Служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезжать в страну из-за того, что исполнительница в 2015 году выступала в Крыму.

По словам политолога Ивана Мезюхо, Украина уже не первый раз использует конкурс "Евровидение" как политическую площадку.

"Напомню, что после того, как в 2004 года на Украине случилась так называемая "оранжевая революция", в 2005 году на "Евровидении" выступала украинская музыкальная группа с политизированной песней, с которой они стояли и на майдане Незалежности и призывали голосовать за тогдашнего кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко. Так что у Украины есть опыт по использованию "Евровидения" в своих политических целях", – сказал Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.

Подготовка к церемонии жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве
© AFP 2017/ Sergei Supinsky
Политолог: Киев из-за Евровидения завел себя в очень специфическую ловушку

По его мнению, Украина своими действиями, направленными против российской исполнительницы, наносит вред, прежде всего, самой себе.

"Не допуская Самойлову к участию в конкурсе, Украина теряет свое лицо перед европейскими государствами, терпит имиджевые потери. Украина выставляет себя в негативном свете перед европейскими государствами и теряет образ демократического государства. Потому что для Европы сложившаяся ситуация с российской исполнительницей является недопустимой. Очевидно, что после этого "Евровидения" у европейских зрителей останется существенный осадок", – полагает политолог.

Он считает, что противостояние организаторов конкурса и Украины будет только нарастать.

"Организаторы "Евровидения" заинтересованы в участии Российской Федерации, без нее оно не будет таким масштабным конкурсом, каким стало в последнее время. Поэтому организаторы будут делать все возможное, чтобы Россия все-таки приняла участие. Но Украина будет делать все, чтобы этого не произошло. Упертость украинских политиков будет выше национальных интересов Украины, а в интересах Украины – пустить российскую исполнительницу. И, я думаю, такая неадекватная политика будет продолжаться еще долго", – заключил Иван Мезюхо.

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