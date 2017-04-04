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Сенатор: сирийские боевики проходят спецподготовку в том числе на РФ

11:4704.04.2017
(обновлено: 11:52 04.04.2017)
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Вестибюль станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
© РИА Новости. Анна Волкова
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Исполнитель теракта в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, является уроженцем Киргизии, гражданином России. Его связь с сирийскими боевиками будет тщательно проверена, сказал в эфире радио Sputnik сенатор Игорь Морозов.

Горожане несут цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин пообещал, что все причастные к взрыву в петербургском метро будут установлены.

"Следственным комитетом будет проведено тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств преступления, и будут установлены все лица, причастные к его совершению", – говорится в релизе ведомства.

Накануне председатель СК РФ лично приехал на место происшествия в Петербург, чтобы координировать работу следственно-оперативной группы.

Цветы и свечи в память о погибших во время взрыва у станции Сенная площадь в Петербурге
© РИА Новости. Кирилл Чулков
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3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" произошел взрыв – по последним данным НАК, 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

Еще один взрыв – на станции "Площадь восстания" – удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии.

Исполнитель теракта в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, является уроженцем Киргизии, гражданином России, сообщил радио Sputnik пресс-секретарь госкомитета национальной безопасности Киргизии Рахат Сулайманов.

Цветы в память о погибших во время взрыва у станции Сенная площадь в Петербурге
© РИА Новости. Кирилл Чулков
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"По нашим данным, подозреваемый в теракте в Санкт-Петербурге является уроженцем Кыргызстана, и на сегодняшний день он гражданин Российской Федерации", – сказал Рахат Сулайманов.

Он отметил, что ГКНБ Киргизии находится в постоянном взаимодействии с российскими коллегами в расследовании теракта.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов в эфире радио Sputnik отметил, что версия связи исполнителя теракта с сирийскими боевиками будет тщательно проверена.

"Насколько правдоподобна эта версия, покажут следственные и оперативные действия. Но сама схема подготовки боевиков, которые участвовали в борьбе с законным правительством Башара Асада в Сирии, носит следующий характер: они перемещаются в Афганистан, где проходят боевую подготовку специально на Среднюю Азию и Россию, после этого их туда забрасывают. По данным афганской стороны, 75% боевиков, которые проходят подготовку в Афганистане, это граждане Средней Азии. У нас безвизовый режим, и вот это опасно на сегодняшний день – для боевиков это упрощает приезд в российские города, а для нашей правоохранительной системы, органов госуправления – затрудняет создавать систему безопасности, систему мер, направленных против терроризма", – сказал Игорь Морозов.

Он подчеркнул необходимость постоянного взаимодействия спецслужб различных стран, особенно постсоветского пространства.

"Спецслужбам стран ОДКБ нужно координировать свою работу. И такая работа ведется. По крайней мере, Федеральная служба безопасности России позволила оттянуть теракт фактически на два года – с того момента, когда Россия начала контртеррористическую операцию в Сирии. Только за год – 42 группы были арестованы, а сколько ликвидировано боевиков на Северном Кавказе, которые прибыли на нашу территорию из Сирии. Почти 400 терактов предотвращено. Ни одна спецслужба мира не может этим похвастаться. Это говорит о том, что ФСБ сегодня получила огромный профессиональный опыт, координируя свою работу с коллегами из стран постсоветского пространства. И это должно подталкивать западные страны к сотрудничеству. Мы должны усилить эту систему безопасности, граждане должны принимать в ней участие. Потому что работа общества и государства на антитеррористическом направлении – это главная гарантия безопасности", – подчеркнул сенатор.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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