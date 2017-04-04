Мнение: ФБР задумало "пощекотать нам нервы"

Раскручивание мифа о "российском вмешательстве" в американские выборы – это составная часть работы по созданию негативного имиджа России. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал сенатор Олег Морозов.

ФБР планирует создать специальное подразделение, которое будет заниматься координацией расследования о "российском вмешательстве" в выборы, сообщила накануне Financial Times.

По данным источника издания, подразделение будет базироваться в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне и приступит к работе в следующем месяце.

Ожидается, что контролировать деятельность службы будет специалист по контрразведке, который будет раз в неделю сообщать о проделанной работе директору ФБР Джеймсу Коми и каждый день отчитываться перед его заместителем Эндрю Маккейбом. Всего в отдел войдут 20 агентов, созванных со всей страны. По данным издания, следователи ФБР также оценят возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее директор ФБР подтвердил, что бюро расследует "российское вмешательство" в выборы и "связи предвыборной кампании Трампа с Россией". Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что продолжающееся раскручивание в США мифа о "российском вмешательстве" в выборы – это прежде всего элемент "внутриполитической войны" в Соединенных Штатах.

"Они, думаю, хотят повлиять не столько на общественное мнение в мире и, конечно, не на нас, потому что нам-то они ничего не предъявляют. Они же не могут нас "прижать к стенке" и сказать: вот факты, ребята, умойтесь. Поэтому это все же, скорее всего, элемент "внутриполитической войны". Ну и, разумеется, попытка в очередной раз выставить нас в дурном свете перед какими-то наивными наблюдателями со стороны. Но все-таки, мне кажется, это больше идея для внутреннего потребления", – сказал Олег Морозов в эфире радио Sputnik.

В то же время, по его мнению, у этой идеи есть и внешнеполитический аспект.

"Если брать внешнеполитический азимут, это элемент информационной войны, это работа на создание негативного имиджа России в глазах мирового общественного мнения. Это попытка найти еще одну площадку, на которой (можно было бы) нам "пощекотать нервы". Успешно или безуспешно – это другой вопрос, но, по крайней мере, задумка такая есть. Но все-таки главная идея – она для внутриполитического потребления: показать, что есть угроза, показать, что надо внимательно посмотреть, кто этой угрозе потакает внутри страны. И допускаю, что это – очередная попытка оказать давление на президента (США)", – сказал Олег Морозов.

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