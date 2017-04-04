США
4.044 апреля12:00МСК
USD56.14+0.18
EUR59.90+0.08
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: ФБР задумало "пощекотать нам нервы"

10:3804.04.2017
(обновлено: 10:40 04.04.2017)
0830
Директор ФБР Джеймс Коми и директор АНБ Майкл Роджерс на слушаниях о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 20 марта 2017 года
© AFP 2017/ Nicholas Kamm
Раскручивание мифа о "российском вмешательстве" в американские выборы – это составная часть работы по созданию негативного имиджа России. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал сенатор Олег Морозов.

ФБР планирует создать специальное подразделение, которое будет заниматься координацией расследования о "российском вмешательстве" в выборы, сообщила накануне Financial Times.

Мужчина читает газету на улице в Нью-Йорке, США, архивное фото
© AFP 2017/ Jewel Samad
"Утки" уже в горло не лезут? Американцы устали от фейков про Россию
По данным источника издания, подразделение будет базироваться в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне и приступит к работе в следующем месяце.

Ожидается, что контролировать деятельность службы будет специалист по контрразведке, который будет раз в неделю сообщать о проделанной работе директору ФБР Джеймсу Коми и каждый день отчитываться перед его заместителем Эндрю Маккейбом. Всего в отдел войдут 20 агентов, созванных со всей страны. По данным издания, следователи ФБР также оценят возможность возбуждения уголовного дела. 

Ранее директор ФБР подтвердил, что бюро расследует "российское вмешательство" в выборы и "связи предвыборной кампании Трампа с Россией". Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. 

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов  считает, что продолжающееся раскручивание в США мифа о "российском вмешательстве" в выборы – это прежде всего элемент "внутриполитической войны" в Соединенных Штатах.

"Они, думаю, хотят повлиять не столько на общественное мнение в мире и, конечно, не на нас, потому что нам-то они ничего не предъявляют. Они же не могут нас "прижать к стенке" и сказать: вот факты, ребята, умойтесь. Поэтому это все же, скорее всего, элемент "внутриполитической войны". Ну и, разумеется, попытка в очередной раз выставить нас в дурном свете перед какими-то наивными наблюдателями со стороны. Но все-таки, мне кажется, это больше идея для внутреннего потребления", – сказал Олег Морозов в эфире радио Sputnik.

В то же время, по его мнению, у этой идеи есть и внешнеполитический аспект.

"Если брать внешнеполитический азимут, это элемент информационной войны, это работа на создание негативного имиджа России в глазах мирового общественного мнения. Это попытка найти еще одну площадку, на которой (можно было бы) нам "пощекотать нервы". Успешно или безуспешно – это другой вопрос, но, по крайней мере, задумка такая есть. Но все-таки главная идея – она для внутриполитического потребления: показать, что есть угроза, показать, что надо внимательно посмотреть, кто этой угрозе потакает внутри страны. И допускаю, что это – очередная попытка оказать давление на президента (США)", – сказал Олег Морозов.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена